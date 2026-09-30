Destaca Oyervides inversión y empleos en informe de Juárez

La alcaldesa destacó la llegada de nuevas inversiones, la generación de empleos, el impulso a emprendedores y las acciones contra la corrupción

Con el lema “Orden y Corazón”, la alcaldesa del municipio de Juárez, Mónica Oyervides, rindió su informe de gobierno, en el que destacó la llegada de nuevas inversiones, la generación de empleos, el impulso a emprendedores y las acciones para combatir la corrupción.

Durante su mensaje, la edil señaló que uno de los principales retos al inicio de su administración era revertir los problemas que habían provocado el cierre de negocios y la percepción de Juárez como un municipio al que la gente llegaba, pero no encontraba condiciones para establecerse.

“Si hay orden, crece Juárez. Nadie invierte o abre un negocio en medio del caos”, sostuvo Oyervides, al señalar que su gobierno busca convertirse en un facilitador para los emprendedores y generar condiciones para que los habitantes puedan trabajar cerca de sus hogares.

Juárez reporta nuevas inversiones y empleos

Como parte de los resultados económicos, informó que durante este año el municipio captó 285 millones de dólares en nueva inversión, con lo que el acumulado histórico de la administración supera los 430 millones de dólares y representa más de 2 mil empleos.

En apoyo a los emprendedores, indicó que 531 personas fueron capacitadas y recibieron un subsidio del 90 por ciento para el registro de su marca en el IMPI.

También destacó el lanzamiento de la tarjeta de descuentos “Esto es Juárez”, diseñada para promover el consumo local y reconocer a los comerciantes del municipio. Hasta el momento, dijo, cuenta con 31 comercios afiliados y más de 2 mil 900 personas registradas.

Impulsan oportunidades laborales en el municipio

En materia laboral, la administración municipal organizó cuatro ferias del empleo y realizó la primera feria de empleo virtual, con el objetivo de acercar oportunidades de trabajo a los habitantes.

Oyervides también presumió una mejora en la percepción sobre la administración municipal. Aseguró que Juárez pasó de ser el municipio peor calificado en Monterrey durante las administraciones anteriores de los Treviño a ocupar, dos años después, el tercer lugar, con una calificación de 8.0 en la encuesta Cómo Vamos Nuevo León.

Coloca combate a la corrupción entre prioridades

La alcaldesa también colocó el combate a la corrupción entre los principales ejes de su administración.

“Arrancamos de raíz el problema más grave del municipio: la corrupción”, afirmó.

Añadió que el gobierno municipal mantuvo una calificación de 95 en materia de transparencia y aseguró que su administración ha optado por mantener comunicación directa con los ciudadanos.

“Nosotros sí le damos la cara a nuestra gente”, afirmó durante su informe.