Destaca Nuevo León su oferta turística para Semana Santa

A nivel regional, destinos como Santiago amplían la oferta turística con experiencias que integran naturaleza y opciones de hospedaje

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, Nuevo León impulsa su actividad turística con una amplia oferta distribuida en distintas regiones del estado, que incluye destinos naturales, espacios recreativos y opciones para el descanso.

La estrategia contempla alternativas tanto en zonas urbanas como en municipios regionales, con el objetivo de atender a distintos perfiles de visitantes durante esta temporada.

Parques naturales y presas destacan en la oferta

Entre los principales atractivos se encuentran sitios naturales como Cola de Caballo, Grutas de García, Grutas de Bustamante y Matacanes, reconocidos por su entorno y actividades al aire libre.

Asimismo, presas como La Boca, El Cuchillo y Cerro Prieto ofrecen opciones para quienes buscan recreación, descanso y contacto con la naturaleza.

Espacios urbanos concentran actividad en el área metropolitana

En la zona metropolitana, lugares como Parque Fundidora, el Paseo Santa Lucía y diversos parques estatales registran una importante afluencia, al consolidarse como puntos clave para el turismo local y familiar.

Estos espacios concentran una parte significativa de la actividad durante el periodo vacacional, gracias a su accesibilidad y oferta de entretenimiento.

Municipios fortalecen turismo regional

A nivel regional, destinos como Santiago, Bustamante y General Zaragoza amplían la oferta turística con experiencias que integran naturaleza, gastronomía y opciones de hospedaje como cabañas.

Esta diversificación permite a los visitantes explorar alternativas fuera de la zona urbana, impulsando la actividad económica en distintos municipios.

La temporada registra una alta movilidad turística en el estado, impulsada por la variedad de experiencias disponibles y la conectividad entre sus principales destinos.