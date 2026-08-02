Destaca Nuevo León reducción histórica de homicidios en julio

Las autoridades consideran que los resultados reflejan la continuidad de las estrategias implementadas en materia de seguridad y vigilancia

Nuevo León cerró julio de 2026 con el menor número de homicidios registrados para ese mes en las últimas dos décadas, al contabilizar 26 asesinatos y alcanzar una tasa de 0.40 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja desde 2006.

La cifra representa uno de los mejores indicadores de seguridad para la entidad en los últimos años y confirma una tendencia sostenida de reducción de la violencia que comenzó a observarse desde octubre de 2024.

La tasa más baja desde 2006

De acuerdo con los datos presentados por las autoridades estatales, el resultado coloca a Nuevo León como una de las entidades con menor incidencia de homicidios en el país durante julio.

Con una tasa de 0.40 homicidios por cada 100 mil habitantes, el estado se ubicó en la posición 25 de la tabla nacional elaborada con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El registro contrasta con los niveles de violencia que enfrentó la entidad durante años anteriores y refleja una disminución constante en este delito de alto impacto.

La Mesa de Construcción de Paz de Nuevo León destacó que la reducción de homicidios forma parte de una tendencia descendente que se ha mantenido durante casi dos años.

Desde octubre de 2024, los indicadores relacionados con homicidios dolosos han mostrado una disminución gradual, manteniéndose en niveles de contención durante los últimos meses.

Las autoridades consideran que los resultados reflejan la continuidad de las estrategias implementadas en materia de seguridad y vigilancia.

Atribuyen resultado a coordinación e inversión

El comisario general de Fuerza Civil, Adolfo Flores Pader, señaló que la reducción en los homicidios es consecuencia del trabajo conjunto entre corporaciones federales, estatales y municipales.

El mando policial también destacó que la inversión realizada en seguridad durante la actual administración ha permitido fortalecer capacidades operativas, equipamiento, inteligencia y despliegue territorial.

Según Flores Pader, estos factores han sido determinantes para contener los delitos de alto impacto y mejorar los indicadores de seguridad pública.

Fuerza Civil mantiene altos niveles de confianza

El resultado en homicidios se da apenas unos días después de que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi colocara nuevamente a Fuerza Civil como la corporación estatal con mejor nivel de confianza ciudadana y percepción de desempeño en el país.