Destaca Nuevo León inversión de 35 mil mdp en seguridad

El secretario de Gobierno asegura que los más de $35,000 millones destinados a la corporación contribuyeron a reducir la incidencia delictiva

La inversión histórica en seguridad y la coordinación entre los tres niveles de gobierno han colocado a Nuevo León entre las entidades más seguras del país, afirmó Miguel Flores Serna, secretario general de Gobierno.

En entrevista con Info 7, el funcionario informó que, durante los cinco años de la actual administración, se han invertido 35 mil millones de pesos en materia de seguridad.

“Soy un convencido de que, mientras en materia de seguridad no estemos al 100%, todo lo demás pasa a segundo término".

“Estamos cosechando los resultados de toda esa planeación y de toda esta inversión que, como todo, lleva años. Se hizo una inversión histórica de más de $35,000 millones de pesos”, indicó.

Fuerza Civil amplía sus divisiones, cuarteles y equipamiento

Las nuevas divisiones de seguridad, los cuarteles y el equipamiento forman parte de los avances alcanzados, destacó Flores Serna.

“Hoy contamos con divisiones que no existían y que no existen en ninguna otra parte de la República. No hay una policía estatal que tenga división aérea, una división de blindados de esta magnitud, división médica o división canina”, detalló.

“Tenemos ya 20 nuevos destacamentos. Logísticamente, contamos con un cinturón de destacamentos que rodea al corazón de Fuerza Civil, que es el cuartel general. Además, tenemos una división aérea integrada por nueve helicópteros y dos Black Hawk; ninguna otra policía estatal cuenta con ellos”.

El funcionario estatal señaló que la fuerza policial creció de 3 mil a 7 mil elementos, sin considerar a los cadetes que actualmente se encuentran en proceso de graduación.

Coordinación entre corporaciones fortalece la seguridad

Flores Serna reconoció que la mejora en los indicadores de seguridad ha sido posible gracias a la colaboración permanente entre las distintas corporaciones y autoridades.

“Esta coordinación y colaboración que mantenemos todos los días con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Fiscalía General de la República y las policías municipales es lo que hace posible que hoy ocupemos los primeros lugares en diversos indicadores de seguridad”, destacó.

Gobierno estatal afirma que mantiene el control de los penales

A diferencia de años anteriores, cuando el crimen organizado mantenía influencia dentro de los centros penitenciarios, Miguel Flores Serna aseguró que actualmente es el Gobierno estatal quien administra y controla esos espacios.

“Los penales, hay que decirlo con todas sus palabras, cuando llegamos, quienes realmente mandaban y de alguna forma administraban los penales era el crimen organizado. Era una locura lo que pasaba dentro de esos centros penitenciarios".

“Hoy te puedo decir que quienes gobiernan, mandan y administran esos penales son las autoridades estatales”, afirmó.

Nuevo León presume avances en el sistema penitenciario

El secretario general de Gobierno reiteró que actualmente Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en materia penitenciaria.