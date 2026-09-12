Destaca NL percepción y confianza ciudadana en Fuerza Civil

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores, destacó que la ciudadanía evalúa a Fuerza Civil como una corporación transparente, cercana e incorruptible

Con una tendencia a la baja en la incidencia delictiva y avances significativos en la percepción ciudadana, Nuevo León se posiciona como un referente nacional en materia de seguridad.

Así lo informaron autoridades estatales durante la conferencia Nuevo León Informa, al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, destacó que la ciudadanía evalúa a la Fuerza Civil como una corporación transparente, cercana y libre de corrupción.

Según los datos de la ENVIPE, la institución registró un 43.3% en percepción de corrupción —el nivel más bajo a nivel nacional—, un 75.8% en confianza ciudadana y los indicadores de desempeño más altos del país.

"Aparte de que todas las autoridades que estamos en la mesa de seguridad estamos haciendo bien nuestro trabajo, pues ya está dando resultado también en la percepción; es decir, la gente no únicamente está segura, sino también se siente segura", subrayó Flores Serna.

El funcionario añadió que la inseguridad dejó de encabezar las preocupaciones de la población en la medida de años anteriores, pasando del 71% al 66%. Asimismo, detalló que la Mesa para la Construcción de la Paz ha integrado a distintas cámaras empresariales para coordinar esfuerzos contra delitos de fuero común, tales como el robo a negocio, a transeúnte, a casa habitación y de vehículos.

Operativos y contención delictiva

Por su parte, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, presentó el balance de las acciones operativas recientes:

Operativo Muralla: Desplegado en el municipio de Anáhuac, sumado a labores de patrullaje e inteligencia, dejó un saldo de 64 personas detenidas, 10 vehículos asegurados y dos armas de fuego decomisadas.

Grupo de Coordinación Metropolitana: Detuvo a 57 personas vinculadas a delitos de alto impacto, incluyendo objetivos prioritarios en San Nicolás (3), Guadalupe (2), Escobedo (2), Monterrey (2), Apodaca (1) y Juárez (1). En estas acciones se incautaron 13 vehículos y cuatro armas.

Escamilla Vargas enfatizó que los delitos como el robo a negocio y el cobro de piso presentan los mejores niveles de contención, al tiempo que se refuerza la prevención de la extorsión telefónica en conjunto con el sector privado.

Finalmente, el titular de la corporación resaltó la realización del Segundo Simposio Internacional de Inteligencia y Servicio de Policía: Dinamizadores de la Prevención, encuentro que reunió a especialistas y ponentes de Colombia, Chile, Estados Unidos, Italia y diversas regiones de México para intercambiar buenas prácticas en la materia.