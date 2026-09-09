Destaca NL avance en seguridad tras fortalecer Fuerza Civil

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El municipio de Monterrey amplió los espacios de atención para las familias de la zona sur con la inauguración del Centro DIF Sierra Ventana y una nueva Defensoría Municipal, además de la reinauguración del Centro DIF Canoas.

Durante el recorrido por las nuevas instalaciones, el alcalde Adrián de la Garza y la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, constataron las condiciones de los espacios y convivieron con familias de la comunidad.

El nuevo Centro DIF Sierra Ventana fue equipado con climatización, rampas de acceso y mobiliario nuevo, y ofrecerá actividades dirigidas a distintos sectores de la población, entre ellas manualidades, tejido, chocolatería, corte y confección, educación inicial, inglés, apoyo escolar, bailoterapia y cangú.

Oyervides explicó que al inicio de la administración realizó recorridos por distintos espacios del DIF Monterrey, donde detectó condiciones de abandono y escuchó directamente las necesidades de los vecinos.

A partir de ello, impulsó la creación de un nuevo centro en Sierra Ventana para convertirlo en un punto de encuentro, atención y desarrollo para las familias.

“Con el objetivo de acercar servicios de atención social, orientación y protección de los derechos de niños, adolescentes y adultos mayores, a las familias de la zona sur, el DIF Monterrey inauguró un nuevo Centro DIF y una Defensoría Municipal en la colonia Sierra Ventana, además de reinaugurar el Centro DIF Canoas, tras concluir trabajos de rehabilitación”, informó el municipio a través de un comunicado.

Durante la inauguración, indicaron, usuarias del centro agradecieron a las autoridades municipales por la creación del espacio, al considerar que les permitirá contar con un lugar cercano para aprender, convivir y desarrollar nuevas habilidades.

En tanto, el Centro DIF Canoas fue rehabilitado para mejorar las condiciones de atención.

Los trabajos incluyeron la renovación del salón polivalente, la instalación de nuevos espejos en el salón de bailoterapia y mejoras en el salón creativo, cocina y salón informativo, además de climatización en las áreas y adecuaciones en las canchas y otros espacios.

Con estas acciones, señalaron, el DIF Monterrey busca fortalecer la atención social y acercar servicios a las comunidades, mediante espacios dignos que favorezcan el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de las familias.

En las actividades también participaron la directora general del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez; el secretario de Administración, Marcelo Segovia; el secretario de Participación Ciudadana, Rafael Ramos; el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda; el director de Mantenimiento y Equipamiento de Monterrey, Roberto Tomasichi; así como la diputada federal Anita González y la diputada local Lorena de la Garza.