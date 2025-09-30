Destaca Mijes en informe alianzas para impulsar bienestar y la 4T

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, rindió este lunes su informe de gobierno en donde destacó el modelo de la llamada Cuarta Transformación

Al rendir su cuarto Informe de Gobierno, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, destacó la construcción de alianzas entre Poderes y niveles de gobierno, sin importar las diferencias políticas, como su estrategia para impulsar bienestar y el modelo de la llamada Cuarta Transformación.

Arropado por autoridades de todos colores, el presidente municipal agradeció particularmente el trabajo conjunto con el gobernador Samuel García.

“Compartimos una convicción esencial: a Nuevo León se le sirve con energía, con cercanía y con resultados nacidos de la coordinación, porque cuando el Estado y los municipios trabajamos juntos, la metrópoli gana tiempo, gana obras y gana calidad de vida. “Hemos demostrado que las diferencias y la pluralidad caben, pero los acuerdos que benefician a la gente pesan más”, dijo al iniciar su mensaje.

Los resultados de esa labor en equipo por Escobedo, dijo, van alineados a la visión del Gobierno Federal.

“La Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido contundente en los tiempos políticos: hay tiempos para la competencia y hay momentospara el trabajo, y estos son tiempos de trabajo y de resultados. “Nuestra guía para construir tiene altura moral: vivir la Transformación Estilo Nuevo León es trabajar con fuerza, invertir con visión y compartir con justicia”, declaró.

En ese sentido, Mijes destaco el combate a la inseguridad como eje central de su administración, en la que ha invertido $3 mil millones de pesos para modernizar a la Policía municipal.

El resultado, dijo el alcalde, se nota en la reducción de crímenes, pues la tentativa de feminicidio cayó 72%; el homicidio en 35%; el robo a negocio muestra una disminución del 37%; a casa habitación de 26%; y la violencia familiar hoy es 16% menor.

“Lo que hacemos aquí despierta interés más allá de nuestras fronteras: recibimos a decenas de municipios de todo el país que quieren conocer nuestro modelo de la PROXPOL, a la Cónsul de Estados Unidos, Melissa Bishop, y a autoridades federales que han reconocido el modelo de Escobedo como una referencia de integración de tecnología, proximidad y comunidad”, presumió.

Así, la seguridad, dijo, se traduce en generación de riqueza, pues destacó que durante su gestión más de 32 mil empleos se han creado producto de inversiones nacionales e internacionales en el municipio.

Entre las compañías que apostaron por Escobedo se encuentra Costco, que instalará su tienda más grande en América Latina; Mercado Libre, quien invertirá $200 millones de dólares en un centro de distribución; y Canadá City Center, que ingresará $1,200 millones de dólares en un polo de servicios y entretenimiento.

“Esa es la mano derecha de Escobedo: la que convierte la confianza en inversión, la inversión en empleo y proveeduría, y ese impulso en orgullo productivo. “Si la mano derecha impulsa la economía, la mano izquierda asegura que esa prosperidad se comparta en salud, educación, cultura, deporte, tejido social y medio ambiente”, resaltó.

Por último, al finalizar su mensaje, Mijes auguró que el futuro de Nuevo León está cada vez más inclinado a la estrategia federal de la presidenta Claudia Sheinbaum.