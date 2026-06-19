Destaca Miguel Flores resultados de estrategia de seguridad en NL

El funcionario atribuyó la reducción de homicidios al uso de tecnología, la incorporación de más elementos y el fortalecimiento de capacidades de Fuerza Civil

El secretario general de Gobierno Miguel Flores, destacó los resultados obtenidos por la estrategia de seguridad implementada en Nuevo León y reconoció el trabajo realizado por los elementos de Fuerza Civil para alcanzar los mejores indicadores en materia de seguridad en los últimos 16 años.

El funcionario señaló que entre octubre de 2025 y mayo de 2026 se registró una disminución del 77 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, mientras que durante los primeros 16 días de junio la tendencia se mantiene a la baja con un promedio de 0.8 homicidios diarios.

Atribuyó estos resultados al trabajo de una corporación que cuenta con personal altamente capacitado, así como con infraestructura y tecnología de vanguardia que fortalecen las labores de prevención y combate al delito.

Asimismo, destacó que la actual administración continúa fortaleciendo a Fuerza Civil con la incorporación de nuevos elementos, además de equipamiento especializado como unidades Black Mamba, helicópteros Black Hawk y siete divisiones especializadas.

“El mensaje es claro, continuaremos invirtiendo en la capacitación y el fortalecimiento de la mejor policía de México para garantizar la seguridad de Nuevo León”, expresó Flores Serna.

Finalmente, señaló que también se ha trabajado en mejorar los salarios y prestaciones de los elementos de Fuerza Civil, con el objetivo de consolidar una corporación más sólida y profesional.