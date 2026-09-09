Destaca Miguel Flores que NLínea reduce burocracia en trámites

El funcionario estatal señaló que llevar los procedimientos al entorno digital permite a la ciudadanía y al sector productivo realizarlos de manera rápida

La digitalización de los servicios gubernamentales a través de la plataforma NLínea permite reducir la burocracia, agilizar procesos y fortalecer la transparencia en los trámites, destacó el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna.

El funcionario estatal señaló que llevar los procedimientos al entorno digital permite a la ciudadanía y al sector productivo realizarlos de manera rápida, sencilla y segura, sin la necesidad de intermediarios.

Explicó que, al realizar los trámites de forma digital, se reducen los tiempos de gestión, se eliminan traslados y filas innecesarias y se brinda mayor certeza a los usuarios sobre cada etapa de sus procedimientos, lo que contribuye a prevenir actos de corrupción.

“Un gobierno verdaderamente incorruptible es el que respeta tu tiempo y te da transparencia en todos los procesos.

“Al llevar estos servicios al mundo digital reducimos la burocracia, eliminamos intermediarios y hacemos todos esos procesos mucho más transparentes y sencillos. Menos filas, más transparencia y un gobierno que usa la tecnología para hacerte la vida más fácil a ti”, indicó Flores Serna.

Como parte de la ampliación de los servicios disponibles en NLínea, Protección Civil Nuevo León incorporó recientemente el Registro de Plan de Contingencias y el Oficio de Recomendaciones en Materia de Protección Civil.

A su vez, Agua y Drenaje de Monterrey ofrece mediante la plataforma los procedimientos relacionados con los Dictámenes de Factibilidad de Agua Potable, Drenaje y Pluvial, dirigidos principalmente a constructores y desarrolladores.

El funcionario estatal destacó que la transformación digital representa una herramienta para fortalecer la transparencia y cerrar espacios a posibles actos de corrupción dentro de los procesos gubernamentales.

Por ello, afirmó que el gobierno estatal continuará incorporando más servicios a NLínea, con el objetivo de ofrecer trámites cada vez más ágiles, seguros y accesibles para la ciudadanía y el sector productivo.