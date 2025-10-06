Destaca Miguel Flores que Mundial es una chance histórica para NL

Flores Serna destacó que estos proyectos están preparando a la entidad no solo para ser la mejor sede del Mundial, sino para consolidar el futuro

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna expresó que el Mundial FIFA 2026 es una oportunidad histórica que va más allá del evento deportivo, pues las obras de movilidad, infraestructura y espacio público que se realizan en Nuevo León dejarán un impacto duradero en el estado.

Flores Serna destacó que estos proyectos están preparando a la entidad no solo para ser la mejor sede del Mundial, sino para consolidar el futuro de las próximas generaciones.

“El Mundial será un gran momento para Nuevo León, pero lo verdaderamente importante es el legado que dejará. Cada obra está pensada para mejorar la vida de las familias, no solo durante el torneo, sino por muchas generaciones más,” afirmó Flores Serna.

El secretario hizo hincapié en que la prioridad de la administración es la movilidad, detallando las inversiones clave que buscan transformar el transporte en la zona metropolitana como las nuevas líneas del Metro que conectarán la ciudad, incluyendo una ruta hacia el aeropuerto.

Además, indicó que la línea 1 del Metro se moderniza con nuevos trenes y estaciones ampliadas para mejorar el acceso al estadio de Rayados.

En tema de movilidad, informó, se ha beneficiado al transporte público con 4,000 camiones nuevos y Transmetros con tecnología de punta. También la infraestructura peatonal, donde se construyen 500 paraderos dignos y puentes peatonales que unen vialidades clave como Constitución con Morones.

"La meta es poner nuevo a Nuevo León, y para eso la movilidad va primero," señaló el funcionario.

Flores Serna enfatizó que el valor real del Mundial no reside solo en los partidos, sino en el beneficio social y estructural que dejará tras su conclusión.

El funcionario estatal agregó que el plan de obras contempla también la recuperación de áreas naturales y turísticas, lo que fortalecerá el atractivo del estado y promoverá espacios sostenibles y accesibles para todos.

Estos trabajos, reveló, se complementan con programas continuos de limpieza de avenidas, reforestación, instalación de nueva señalética y murales urbanos, que buscan embellecer la zona metropolitana y mejorar la experiencia de vida de las familias nuevoleonesas, además de recibir a los visitantes internacionales.