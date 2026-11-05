Destaca Miguel Flores modelo de proximidad de Fuerza Civil

La División Metropolitana de Fuerza Civil tiene el encargo de vigilar avenidas principales y calles al interior de los vecindarios

Con un modelo de proximidad social, mayor presencia policial en las colonias y atención directa a los reportes ciudadanos, Fuerza Civil acerca la seguridad a las familias de Nuevo León, indicó el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna.

El funcionario estatal destacó que la estrategia estatal contempla el fortalecimiento de la Nueva Fuerza Civil mediante la División Metropolitana, enfocada en incrementar la vigilancia tanto en las principales avenidas como al interior de los vecindarios, además de prevenir delitos y atender las necesidades de cada comunidad.

Explicó que este modelo incorpora inteligencia táctica y análisis delictivo para identificar puntos de riesgo en los municipios metropolitanos y establecer acciones preventivas, de acuerdo con las condiciones de cada sector.

Señaló que los centros operativos, como el Centro de Atención Ciudadana Monterrey Sur, permiten reforzar la atención de incidentes del fuero común y canalizar reportes relacionados con delitos cibernéticos.

Flores Serna destacó que uno de los avances de la estrategia ha sido el crecimiento de la corporación, al superar la meta inicial de 7 mil 500 elementos y mantener el reclutamiento para alcanzar los 8 mil policías.

“El reclutamiento ha sido maravilloso, se siguen graduando nuevos policías, nuestra meta eran 7 mil 500 y ya la rebasamos, y creemos que vamos a llegar a 8 mil”, expresó.

Agregó que los nuevos elementos reciben formación especializada en la Universidad de Ciencias de la Seguridad (UCS), donde son preparados para enfrentar situaciones de alto riesgo, realizar labores de proximidad social y brindar primeros auxilios.

El Secretario General de Gobierno también resaltó que la corporación cuenta con mejores condiciones de equipamiento, patrullas y helicópteros, además de un nuevo Cuartel General conectado al C5, infraestructura que, dijo, fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias.

“Fuerza Civil es hoy la policía más capacitada, pero también es la policía mejor equipada y mejor pagada de todo México”, afirmó.

En materia de coordinación, Flores Serna subrayó que los resultados de la estrategia dependen del trabajo conjunto entre Fuerza Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las fiscalías y las policías municipales, mediante la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz.

Indicó que estrategias como Presencia Total buscan que la población no solamente cuente con mayor vigilancia, sino que también tenga confianza y tranquilidad en sus colonias y hogares.

De acuerdo con los datos compartidos por el funcionario, el 70 por ciento de los neoleoneses manifestó sentirse seguro en su localidad, una percepción que atribuyó al despliegue policial y a la coordinación entre las corporaciones.

“Cuando le preguntas a la gente si se siente segura en su colonia, en su municipio, en su estado, la mayoría dice que sí. La seguridad pública es un tema de batalla diaria y seguiremos trabajando para que tú y tu familia estén y se sientan seguros”, puntualizó.

Flores Serna reiteró que el Gobierno de Nuevo León continuará fortaleciendo la Nueva Fuerza Civil, bajo el liderazgo de Gerardo Escamilla, con más elementos, capacitación, equipamiento y coordinación institucional, para consolidar un modelo de seguridad cercano a la ciudadanía y con presencia permanente en las comunidades.