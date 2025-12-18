Destaca Miguel Flores labores de Protección Civil en invierno

Flores Serna enfatiza la importancia de la colaboración entre el gobierno y la ciudadanía para cuidar la seguridad y bienestar de las familias

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores, destacó las acciones que realizan los elementos de Protección Civil durante la temporada invernal.

“Es un orgullo trabajar de la mano de nuestros héroes de Protección Civil, quienes todos los días se entregan al servicio de quienes más lo necesitan. Desde el Gobierno del Estado trabajamos de manera coordinada para que a Nuevo León le siga yendo mejor”, aseguró.

Dentro de sus labores destaca la implementación del Operativo Carrusel, en el cual se entregan cobijas y bebidas calientes a quienes más lo necesitan.

“Ante las bajas temperaturas, el equipo de Protección Civil lleva a cabo el Operativo Carrusel, mediante el cual se entregan cobijas y bebidas calientes para ayudar a las personas a mitigar el frío. Agradezco profundamente a todo el equipo por estar siempre alerta y apoyar en todo lo posible. En esta temporada invernal, es importante que también recordemos cuidarnos entre todos”, señaló.

Flores Serna enfatiza la importancia de la colaboración entre el gobierno y la ciudadanía para cuidar la seguridad y bienestar de las familias.

Se hace un llamado a seguir las recomendaciones de las autoridades y se asegura que los operativos se mantendrán activos para proteger a los neoleoneses.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades, tanto por las bajas temperaturas como en materia de seguridad.