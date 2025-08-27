Destaca Miguel Flores labor de Protección Civil de Nuevo León

El secretario general reconoció las labores de los elementos de Protección Civil del estado después de sofocar 19 incendios y ayudar en el rescate de animales

Con una intensa semana en la cual se controlaron 19 incendios y se apoyó en el rescate de animales, el secretario general Miguel Flores reconoció la valentía de los elementos de Protección Civil de Nuevo León.

“Reconozco la valentía de Protección Civil de Nuevo León, que todos los días trabaja por el bienestar de los neoleoneses. Además de atender incendios, apoyó en el rescate de animales, supervisó negocios y empresas por riesgo ambiental y mantuvo vigilancia constante en las áreas naturales protegidas”, afirmó Flores.

De acuerdo con el secretario, el total de 19 incendios que fueron sofocados por los elementos de la dependencia estatal, uno en una fábrica, cinco en lotes baldíos y 13 en la zona metropolitana, demuestra la importancia de la responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos para proteger el medio ambiente y prevenir emergencias.

“El cuidado del medio ambiente es tarea de todos; por eso se propuso al Congreso reformar el Código Penal para imponer sanciones más severas a quienes provoquen incendios, con penas de hasta 15 años de prisión y sin derecho a fianza. Debe aplicarse todo el peso de la ley a quienes dañen nuestro medio ambiente”, informó el funcionario estatal.

Exhortó también a la ciudadanía a denunciar a cualquier persona que intente provocar un incendio, así como la existencia de tiraderos clandestinos de basura.

“Hago un llamado a todos los neoleoneses para que denuncien al 911 cualquier quema ilegal, descuido de lotes baldíos o prácticas que puedan generar un riesgo de incendio”, indicó Flores.