Destaca Miguel Flores el legado en infraestructura para el estado

El secretario general de gobierno detalló el portafolio de proyectos estratégicos que integran este legado de infraestructura

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, aseguró que las obras de infraestructura que ejecuta el Gobierno de Nuevo León están transformando por completo el paisaje urbano y la conectividad del estado, posicionándolo como un referente de modernidad y vanguardia a nivel nacional e internacional.

Resaltó que la administración actual ha consolidado proyectos que no solo destacan por su alta funcionalidad técnica, sino por lograr una fusión armónica entre la modernización y la naturaleza, respetando el entorno y mejorando la calidad de vida de las familias neolonesas.

Un nuevo rostro para la 'Ciudad de las Montañas'

Detalló el portafolio de proyectos estratégicos que integran este legado de infraestructura, entre los cuales sobresalen soluciones masivas de movilidad, conectividad terrestre y rescate del entorno ecológico:

• Movilidad de primer nivel: Construcción y avance de las nuevas líneas del sistema de transporte colectivo (Metro), diseñadas para desahogar el tráfico de la zona metropolitana.

• Espacios públicos sustentables: Creación y rehabilitación de áreas verdes e infraestructura peatonal, destacando el desarrollo del nuevo Parque del Agua y la habilitación de corredores lineales.

• Arborización masiva: Avance del plan ecológico que contempla la plantación de más de un millón de árboles en toda la zona urbana para mitigar los efectos del cambio climático.

• Conectividad terrestre: Construcción de nuevas carreteras que agilizan el comercio nacional e internacional y conectan de forma más segura a las regiones del estado.

“Siempre ha sido preciosa la ‘Ciudad de las Montañas’, pero ahora con esta infraestructura, los nuevos puentes, grandes edificios y las líneas del nuevo metro, que se ven impresionantes, podemos decir que estamos muy orgullosos de pertenecer a Nuevo León. Muy pronto, no nada más vamos a ver una ciudad hermosa, sino a vivirla”, destacó.

El llamado a la continuidad: Superar 40 años de rezago

El titular hizo hincapié en que este paquete de obras representa un patrimonio para las futuras generaciones, por lo que lanzó un llamado directo a quienes encabecen las próximas administraciones para mantener el rumbo del desarrollo.

Advirtió que la planeación a largo plazo es indispensable para consolidar el avance actual y evitar que el Estado recaiga en las condiciones de abandono del pasado.

“Es un gran compromiso a los siguientes gobernantes, hay que continuar con todo esto que se está haciendo, porque de nada sirve revertir el deterioro y atraso de 40 años si solo se avanza en este sexenio”, concluyó.

Nuevo León busca blindar su crecimiento económico y social, garantizando un desarrollo metropolitano ordenado frente a los retos de la relocalización de empresas y el aumento poblacional en la región.