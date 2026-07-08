Destaca Miguel Flores crecimiento de exportaciones de NL

El estado exportó 14 mil 537 millones de dólares en el primer trimestre, equivalente al 9.2% del total nacional, de acuerdo con cifras del INEGI

Nuevo León se consolidó como una de las principales exportadoras del país al registrar ventas al exterior por 14 mil 537 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, equivalentes al 9.2 por ciento del total nacional, informó el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna.

Con base en cifras del INEGI, el funcionario señaló que el monto representa un crecimiento anual de 10.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, resultado que atribuyó al trabajo conjunto entre el gobierno estatal, la iniciativa privada y las universidades para fortalecer el desarrollo industrial y el comercio exterior.

"Demostramos que Nuevo León es el motor económico de México. El crecimiento de nuestras exportaciones confirma que aquí existen las condiciones para producir, innovar y competir con éxito en los mercados internacionales", afirmó Flores.

El secretario aseguró que la administración estatal continuará impulsando políticas públicas orientadas a fortalecer la competitividad, la infraestructura y el desarrollo económico, con el objetivo de mantener a la entidad como referente nacional en inversión, generación de empleo y exportaciones.

Destacó que Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en exportaciones de accesorios y aparatos eléctricos, maquinaria y equipo, productos de la industria alimentaria, así como artículos elaborados a base de minerales no metálicos.

El funcionario estatal agregó que el dinamismo de las exportaciones favorece la llegada de nuevas inversiones y la expansión de las empresas instaladas en el estado, lo que contribuye a la generación de empleos y al fortalecimiento de la economía de las familias de Nuevo León.