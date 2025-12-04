Destaca Miguel Flores, cobertura universal de salud en NL

El secretario general de gobierno resaltó acciones como la cobertura universal contra el cáncer de mama en el estado, servicio en el que Nuevo León es pionero

El secretario general de gobierno, Miguel Flores, resaltó la evolución del sistema de salud en Nuevo León, el cual se convirtió en referencia nacional gracias a un nuevo seguro médico gratuito y sus nuevas coberturas universales. “En Nuevo León procuramos y cuidamos la salud de todas las familias en el estado. Los neoleoneses son los que menos invertimos de nuestro bolsilllo para comprar medicamentos, gracias a que tenemos un sistema de salud que nos apoya”, aseguró. Flores Serna destacó la reducción en la mortalidad del cáncer de mama, padecimiento que está totalmente cubierto por el estado, por lo que es gratuito, siendo pionero en el país. “Gracias a la cobertura universal para el cáncer de mama, redujimos un 48% la mortalidad por esta enfermedad y también un 58% en diabetes. Tenemos un sistema de salud con coberturas universales mucho más eficientes”, destacó. Finalmente, reiteró que continuarán trabajando por la integridad y atención de las y los neoleoneses, con el fin de seguir teniendo resultados eficientes y reducir aún más los índices de mortalidad. “La visión de nuestro Gobernador es clara: no bajar la guardia, darle continuidad y seguir impulsando las estrategias del sistema de salud para que al estado siga siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir”, concluyó.