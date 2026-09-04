Destaca Miguel Flores calidad de trabajo para el monorriel

Las Líneas 4 y 6 del Metro contarán con un esquema de seguridad diseñado con una visión de desarrollo urbano proyectada a 50 años

Las Líneas 4 y 6 del Metro ofrecerán a la ciudadanía un sistema de transporte moderno, fluido y con un esquema de seguridad diseñado con una visión de desarrollo urbano proyectada a 50 años, según informó el secretario general de Gobierno, Miguel Flores.

El funcionario estatal detalló que la construcción del viaducto, que abarca una extensión de 34 kilómetros, se ejecuta bajo rigurosos criterios de ingeniería para garantizar el desplazamiento eficiente de miles de pasajeros y permitir futuras adecuaciones conforme al crecimiento demográfico de la Zona Metropolitana.

Flores Serna enfatizó la relevancia de socializar entre la población el funcionamiento técnico de este sistema de monorriel, tecnología ampliamente consolidada en países de Asia como China y Japón, y que de forma paulatina se ha implementado en diversas metrópolis a nivel global.

"Es importante que la gente esté muy bien informada de cómo funciona, el tren no va montado sobre el viaducto, son 92 neumáticos que van ‘abrazando’ la estructura de concreto, por eso puede avanzar de forma fluida por las curvas y desniveles, así que el usuario puede tener la seguridad para usarlo", explicó el Secretario General de Gobierno.

"Este proyecto está pensado a 50 años, se hizo un estudio de cómo va a crecer la población y se construye con la capacidad para 30 trenes y con la preparación para incluir más estaciones", añadió.

Avances de obra y características del sistema

Actualmente, los trabajos de edificación en las Líneas 4 y 6 registran avances simultáneos en diversos frentes de obra.

Las cuadrillas trabajan en la instalación de techos, andenes, escaleras y sistemas electromecánicos en las estaciones, así como en la cimentación de las columnas estructurales en el tramo de la zona de San Jerónimo.

Se informó que la totalidad de la infraestructura contará con las certificaciones de calidad correspondientes.

Respecto a las unidades, el titular de la Secretaría General de Gobierno precisó que cada tren tendrá capacidad para transportar hasta 720 pasajeros y funcionará con un sistema 100% eléctrico, lo que reduce de manera significativa el impacto acústico y la emisión de contaminantes.