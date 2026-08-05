Destaca Miguel Flores avances de NLínea en Nuevo León

La plataforma digital permite realizar trámites sin acudir a oficinas y reduce hasta 80% los tiempos de atención para ciudadanos y empresas

Como parte de la estrategia para construir un gobierno más eficiente e innovador, el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó los avances de NLínea, la plataforma digital que permite a la ciudadanía realizar trámites y acceder a servicios gubernamentales de manera ágil, segura y sin necesidad de acudir a oficinas.

El funcionario explicó que la plataforma integra procesos simplificados, un expediente único y tecnología blockchain, lo que garantiza la protección de la información y la trazabilidad de cada trámite, además de reducir significativamente los tiempos de gestión.

"En Nuevo León estamos construyendo un gobierno más ágil, cercano y transparente. Con NLínea eliminamos trámites innecesarios, reducimos requisitos y brindamos certeza a la ciudadanía gracias a la tecnología blockchain, que protege la información y permite dar seguimiento a cada proceso de principio a fin", señaló.

Miguel Flores destacó que la digitalización de los servicios públicos ha permitido disminuir hasta en un 80 por ciento los tiempos de atención para empresas, comercios, constructoras y ciudadanos, fortaleciendo al mismo tiempo la competitividad del estado.

"La tecnología debe estar al servicio de las personas. Queremos que la ciudadanía invierta su tiempo en lo verdaderamente importante y no en filas o traslados. Por ello seguimos modernizando el Gobierno del nuevo Nuevo León con herramientas que hacen más sencilla la relación entre la población y las instituciones", afirmó.

Actualmente, a través de NLínea es posible realizar trámites como la inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes, la contratación de servicios de Agua y Drenaje para uso comercial e industrial, así como gestiones del DIF, la Secretaría de Igualdad e Inclusión y el Instituto de Control Vehicular.

El Secretario General de Gobierno reiteró que la transformación digital continuará siendo una prioridad para ofrecer servicios públicos más accesibles, transparentes y eficientes.