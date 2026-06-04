Destaca Miguel Flores a la CMIC como aliado estratégico de NL 

El funcionario estatal destacó la activa participación del organismo empresarial en la ejecución de obras de infraestructura estratégicas

Durante la inauguración de la vigésimo séptima edición de la Expo Constructo 2026, el secretario general de gobierno, Miguel Flores teconoció la aportación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) al desarrollo y crecimiento económico de la entidad.

El funcionario estatal destacó la activa participación del organismo empresarial en la ejecución de obras de infraestructura estratégicas, las cuales han contribuido a consolidar a Nuevo León como líder nacional en inversión extranjera, seguridad, salud, generación de empleo e inversión pública.

“La CMIC ha sido un aliado estratégico desde el primer día, haciendo realidad los proyectos del nuevo Nuevo León. Nos han ayudado a construir carreteras, puentes, nuevos cuarteles y destacamentos, escuelas y obras como las que hoy estamos por concluir, entre ellas las líneas 4 y 6 del Metro”, expresó el funcionario estatal.

“Hoy estamos a ocho días de vivir el Mundial más grande de la historia y, nuevamente, fueron ustedes quienes nos ayudaron a concluir las obras y a embellecer la ciudad”.

Por su parte, el presidente de la CMIC, Rodrigo Garza Tijerina, ratificó la importancia de mantener una estrecha colaboración entre la iniciativa privada y el Gobierno del Estado.

Asimismo, instó a los integrantes del organismo a aprovechar estos espacios de encuentro para afrontar con éxito los retos actuales que enfrenta el sector constructivo.