Destaca medio japonés estrategia de seguridad de Guadalupe

La aparición de la estrategia en un medio de alcance nacional en Japón ocurre mientras las autoridades afinan la planeación para el Mundial.

La preparación de Nuevo León rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026 ya comenzó a generar interés fuera de México. Un reciente reportaje de la televisora pública japonesa NHK puso el foco en las acciones de seguridad que se desarrollan en el estado para recibir a miles de visitantes durante la justa internacional.

La cobertura se centró principalmente en el municipio de Guadalupe, donde se ubica el Estadio Monterrey, uno de los recintos que albergarán partidos del torneo. A través de imágenes y testimonios, el medio mostró parte de los preparativos que realizan las autoridades municipales para fortalecer la vigilancia y la atención a los asistentes.

Tecnología forma parte de los operativos

Uno de los elementos que más llamó la atención del reportaje fue la incorporación de tecnología especializada dentro de la estrategia de seguridad. La pieza periodística presentó a los llamados “canes” robóticos utilizados como apoyo para las labores policiales.

Estos dispositivos cuentan con cámaras de alta resolución, visión nocturna y sistemas de comunicación que permiten realizar tareas de reconocimiento en zonas de difícil acceso o en escenarios que representen algún riesgo para los elementos de seguridad.

Las autoridades de Guadalupe han señalado previamente que estas herramientas buscan complementar el trabajo operativo durante eventos de gran concentración de personas, además de fortalecer las capacidades de monitoreo y respuesta ante incidentes.

Nuevo León afina detalles para la justa mundialista

La aparición de la estrategia en un medio de alcance nacional en Japón ocurre mientras las autoridades afinan la planeación de los dispositivos que serán implementados durante la Copa del Mundo.

En los últimos meses se han realizado simulacros, capacitaciones y ejercicios de coordinación entre corporaciones de distintos niveles de gobierno con el objetivo de evaluar protocolos de actuación, movilidad y atención a visitantes nacionales y extranjeros.