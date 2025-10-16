Destaca Martha Herrera reducción del 77% en pobreza extrema en NL

La secretaria de Igualdad atribuyó el resultado a la implementación del programa Hambre Cero y una red de colaboración de sectores públicos, privados y sociales

La secretaria de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Martha Herrera, aseguró que durante los últimos cuatro años su dependencia logró reducir en un 77 por ciento la pobreza extrema en el estado.

Dicho resultado lo atribuyo a la implementación del programa Hambre Cero y una red de colaboración entre sectores públicos, privados y sociales.

En entrevista con INFO7, la funcionaria calificó el resultado como “histórico” para la entidad, aunque reconoció que todavía existen familias que viven en condiciones de vulnerabilidad y que el trabajo no se detendrá durante los próximos dos años.

“En Nuevo León pudimos reducir en un 77% la pobreza extrema y en un 56% la pobreza. Pero todavía hay muchas familias que viven en esas circunstancias, y por lo pronto, en estos dos años no podemos parar”, afirmó Herrera.

El programa Hambre Cero forma parte de una estrategia integral de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, enfocada en combatir las carencias alimentarias, mejorar el acceso a servicios básicos y fortalecer el tejido social en comunidades con mayores rezagos.

Herrera explicó que los resultados alcanzados se deben a un esfuerzo conjunto entre organizaciones civiles, universidades, empresas y municipios, que se han sumado al objetivo de erradicar la pobreza extrema en Nuevo León.

“Yo soy de colaboración, claro, y hay que sumar al sector privado, a las organizaciones, a las universidades y a todos, junto con los municipios, para lograr el objetivo de cero hambre y cero pobreza extrema en Nuevo León, que ya estamos cerca de lograrlo”, señaló.

La funcionaria estatal también informó sobre la expansión de los centros comunitarios, que brindan atención y servicios sociales en diferentes regiones del estado.

“Hemos pasado de tener 41 centros comunitarios a 49 y vamos por 53 el próximo año, ya en construcción en municipios como Juárez, Cadereyta, Mier y Noriega y Los Aldama”, precisó.

Con estos avances, Herrera reiteró el compromiso del gobierno estatal de mantener los programas sociales en marcha y seguir reduciendo los índices de pobreza en la entidad.