Destaca Marcelo Segovia avance en túnel del Circuito Vial Huajuco

El secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, detalló que el túnel contribuirá a mejorar el flujo vehicular de la Carretera Nacional

Marcelo Segovia, secretario de Administración de Monterrey, destacó el avance en la construcción del paso deprimido del Circuito Vial Huajuco, una obra que busca mejorar la movilidad en el sur de la ciudad y ofrecer una alternativa al tránsito que circula por la Carretera Nacional.

El funcionario realizó un recorrido por la zona acompañado por el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, donde supervisaron los trabajos del túnel que conectará importantes vialidades del sector.

¿Qué avenidas conectará el paso deprimido?

Durante la visita, Segovia explicó que esta infraestructura permitirá enlazar la avenida Acueducto con el Antiguo Camino a Villa de Santiago, mediante un cruce subterráneo por debajo de la Carretera Nacional.

Con esta conexión, se busca facilitar la circulación entre el oriente y poniente del Huajuco, lo que permitirá reducir tiempos de traslado para miles de automovilistas que diariamente se desplazan por esta zona del sur de Monterrey.

“Este paso deprimido es una pieza importante del Circuito Vial Huajuco porque permite conectar vialidades clave del sur de Monterrey y ofrecer una alternativa para miles de personas que todos los días se mueven por esta zona”.

¿Cómo ayudará el túnel a mejorar la movilidad?

El secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, detalló que el túnel permitirá que los automovilistas crucen por debajo de la Carretera Nacional, lo que contribuirá a mejorar el flujo vehicular en uno de los corredores con mayor tránsito del municipio.

Además, la obra fortalecerá la conexión entre diversas colonias y vialidades del sector, facilitando los desplazamientos entre distintos puntos del sur de Monterrey.

¿Qué obras incluye el Circuito Vial Huajuco?

El Circuito Vial Huajuco contempla diversas intervenciones de infraestructura destinadas a mejorar la movilidad en esta zona de la ciudad, donde el crecimiento urbano ha incrementado la demanda de vialidades.

Entre las obras que forman parte del proyecto se encuentran el puente elevado a la altura de La Rioja, la conexión por avenida Acueducto, el paso deprimido actualmente en construcción y su enlace con el Antiguo Camino a Villa de Santiago.

Buscan atender crecimiento del sur de Monterrey

Segovia señaló que estas acciones responden al objetivo del gobierno municipal encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, de impulsar infraestructura que permita enfrentar los retos de movilidad en uno de los sectores con mayor crecimiento de Monterrey.

El proyecto busca ofrecer nuevas alternativas de circulación para los automovilistas que diariamente utilizan la Carretera Nacional y las vialidades del sur de la ciudad.