Destaca Héctor García reto de recibir el Mundial en Guadalupe

El alcalde resaltó la coordinación entre gobiernos y defendió la continuidad de políticas públicas para garantizar el crecimiento sostenible del municipio

Al hacer un balance sobre su gestión, el alcalde Héctor García señaló que el primer gran reto de su administración fue restablecer la disciplina financiera para atender las demandas prioritarias de Guadalupe.

También resaltó la complejidad logística y la proyección internacional que representó para el municipio recibir el Mundial, hecho que calificó como una de las experiencias más significativas de su carrera pública.

Durante su intervención en el Foro de Líderes de México, García abordó el impacto y la exigencia logística que implicó para la localidad asumir el rol de municipio sede mundialista, hecho que calificó como una de las vivencias más significativas en su carrera pública y que colocó a la ciudad bajo los reflectores internacionales.

“Creo que una de las experiencias más grandes de mi vida, y va a seguir así, fue haber sido el municipio sede de un mundial. Estuvimos en los ojos literalmente del mundo. ¿Cuáles fueron los retos? Primero, la seguridad, la preocupación de qué hacíamos gobierno del Estado, Federación y alcaldes para poder que estuvieran seguros quienes llegaran de otros estados de la República y los propios neoloneses para sentirse seguros de acudir a un acto masivo”, puntualizó.

El presidente municipal indicó que la coordinación entre las distintas órdenes de gobierno e instancias de seguridad resultó indispensable para garantizar un entorno pacífico y proyectar una imagen de capacidad e infraestructura ante la visita de turistas y ciudadanos locales.

También, el munícipe destacó que la administración pública requiere de responsabilidad política para trascender los plazos trienales y dar continuidad a las políticas eficientes.

En ese sentido, resaltó la visión contemplada en el Plan de Desarrollo Municipal para garantizar un crecimiento sostenible.

“El problema de un gobierno municipal para los ciudadanos es la falta de responsabilidad política. Quiero decir, pensamos solamente en qué va a pasar durante mi gobierno, qué voy a hacer bien en mi gobierno, no me interesa lo que hicieron atrás, ni me interesa lo que va a pasar adelante”, expresó el edil.

“Y a nosotros en Guadalupe, con el plan de desarrollo municipal estamos rescatando lo bueno que se haya hecho en el pasado, mejorándolo y planeando para quien luego siga gobernando”, puntualizó.