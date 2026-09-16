Destaca Héctor García infraestructura y seguridad en Guadalupe

Durante la presentación de su mensaje en el Domo Care, el edil aseguró que el evento internacional dejó un legado de obra pública para las futuras generaciones

En el marco de su Segundo Informe de Gobierno, el alcalde de Guadalupe, Héctor García, aseguró que el municipio se consolidó como la sede de mayor impacto durante la reciente Copa del Mundo.

Durante la presentación de su mensaje en el Domo Care, el edil aseguró que el evento internacional dejó un legado de obra pública para las futuras generaciones.

“Hoy tenemos el orgullo de decir que fuimos la mejor sede del mundial”, afirmó-

Ante cientos de asistentes que se dieron cita al Segundo Informe, García cuestionó la falta de inversión en administraciones pasadas en rubros básicos como la pavimentación y el equipamiento policial.

“Veo todo lo que hemos logrado en dos años, no dejo de preguntarme por qué no se había hecho esto en Guadalupe, porque no es que fuera imposible invertir en el bacheo y que nuestra policía tuviera las herramientas para cuidar a las familias”, manifestó.

Respecto al desarrollo urbano e infraestructura pública desarrollada a partir de la justa mundialista, el munícipe detalló la entrega de obras emblemáticas como el Parque del Agua, el Andador Lineal de Guadalupe y el mirador del Cerro de la Silla, además de nuevos corredores verdes y puentes peatonales.

En materia de vialidad y mantenimiento urbano, el Ayuntamiento informó sobre la rehabilitación y construcción de 800 mil metros cuadrados de pavimento, superficie que el municipio comparó de forma equivalente a 110 canchas del Estadio de Rayados.

En el rubro de seguridad, García reportó la ejecución de un plan táctico con una inversión superior a los 48 millones de pesos.

“Implementamos el plan táctico y la inversión de más de 48 millones de pesos en seguridad”, informó.

“Este año equipamos a nuestros policías de Guadalupe con la mejor tecnología, nuevos perros robot, nuevos drones, una Unidad de Medicina Táctica, cámaras corporales, equipamiento antimotín, nueva división ciclista, nuevas cámaras de videovigilancia, 133 tótems con botones de pánico y traductor y nuevas cuatrimotos”.

Héctor García resaltó que este avance se dio gracias a la alianza que se hizo entre ciudadanos y gobierno.

Al Segundo Informe de Gobierno acudieron el líder moral de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez; el gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez.

También estuvo el senador Luis Donaldo Colosio; diputados federales y locales; así como alcaldes de otros municipios.