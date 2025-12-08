Destaca Gobierno de Nuevo León en digitalización de trámites

La plataforma 'NLínea' supera los 3 millones de consultas en su catálogo de trámites y servicios, con más de 9,000 procesos completados

El Gobierno de Nuevo León fue reconocido como uno de los cinco casos internacionales de éxito en digitalización de trámites.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, estos avances se lograron a través de NLínea, la plataforma estatal lanzada durante la administración del gobernador Samuel García.

Nuevo León presentó su experiencia durante el Webinar internacional “Experiencias Internacionales: Simplificación y Digitalización de Licencias y Permisos – Ventanillas Digitales”, donde más de 200 expertos y delgados asistieron.

La titular de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, Mariela Saldívar, fue la encargada de la exposición junto a representantes de países como Suiza, Italia y Lituania.

En su discurso, destacó que la plataforma "NLínea" demostró una adopción acelerada por parte de la ciudadanía al registrar más de 3 millones de consultas al catálogo de trámites y servicios y 13,000 usuarios registrados en la plataforma.

Además, mostró en tiempo real las funcionalidades de la plataforma, como la validación de identidad, enrolamiento de personas físicas y morales, reducción de tiempos, entre más facultades.

Por su parte, el Coordinador del Programa de Mejora Regulatoria para América Latina de la OCDE, Manuel Flores, subrayó la relevancia de estos espacios de intercambio internacional.