Destaca gobernador avance de 25% de las líneas 4 y 6 del metro

Esta tendrá capacidad para 16 trenes, contará con rampas de acceso y un puesto de control central de respaldo para maniobrar el sistema en caso de emergencia

Al supervisar el progreso en la construcción de los Talleres y Cocheras para las Líneas 4 y 6 del Metro, el gobernador Samuel García aseguró que las labores están "en tiempo y forma" con un 25% de avance.

El mandatario estatal también supervisó la subestación donde se proveerá energía eléctrica a todo el sistema, donde dijo que al ser la obra más larga del continente se requiere la mejor infraestructura para su operación.

"Bienvenidos a patios y talleres de la Línea 4 y 6 que va a ser la más larga del continente, por eso ocupamos un espacio muy grande también para maniobras que va a estar aquí. Vamos a un 25 por ciento y vamos en tiempo y forma", declaró el gobernador.

Durante el recorrido por Av. Prolongación Madero, estación Churubusco y la subestación eléctrica para las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro en la Y-Griega estuvo acompañado por el Director General de Metrorrey, Abraham Vargas, y el subsecretario de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoytia.

García destacó la velocidad del proyecto en comparación con administraciones anteriores.

"Este proyecto para que dimensionemos, anteriormente se tardaban 15 años para hacer Líneas del Metro de 11 kilómetros, el nuevo Nuevo León, nosotros en 5 años son 34 kilómetros. Tres veces más largo, tres veces más rápido", expresó.

Por su parte, Vargas detalló que este punto tendrá capacidad para 16 trenes, contará con dos rampas de acceso y un puesto de control central de respaldo para maniobrar el sistema en caso de emergencia.

Posteriormente, el gobernador y las autoridades inspeccionaron la colocación de las trabes.

“¿Cuántas vamos a instalar en los 34 kilómetros? 2 mil trabes. Dimensionemos, el pedazo del Obispado-Apodaca son 2 mil trabes y hay más de 3 mil personas trabajando", resaltó García, añadiendo que, al sumar las extensiones al aeropuerto, son cerca de 4 mil personas las que trabajan en el proyecto, lo que impacta positivamente en el empleo y la economía del estado.

Finalmente, el mandatario se trasladó a la subestación eléctrica ubicada en la Y-Griega, la cual suministrará a las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro y también contará con una subestación de maniobras.

Este punto albergará el puesto de control central primario, equipo de señalización, circuito cerrado de televisión y un patio de recarga para los autobuses eléctricos de Transmetro Garza Sada.