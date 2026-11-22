Al hacer un balance de la estrategia de seguridad, el funcionario aseguró que los homicidios han disminuido cerca de 90 % y el robo de vehículos 97 %,

Con más de 7,700 elementos en sus filas y la meta de alcanzar los 8 mil antes de concluir la actual administración, Fuerza Civil busca consolidar su capacidad operativa en Nuevo León, en medio de los resultados que reporta en la reducción de delitos de alto impacto.

El secretario de Seguridad estatal destacó que durante el quinto año de Gobierno se superó la meta inicial de contar con 7 mil 500 policías, mientras que actualmente hay más elementos en formación para reforzar la corporación.

“Estamos muy contentos de poder rendir cuentas a la comunidad, rendirle cuentas a Nuevo León, de que hoy tenemos a la mejor policía del país, y tenemos también los mejores resultados en materia de seguridad de los últimos 20 años si habláramos de delitos de alto impacto, y de los últimos 30 si habláramos de delitos patrimoniales”, indicó Escamilla.

Reportan reducción de homicidios y robo de vehículos

Al hacer un balance de la estrategia de seguridad, el funcionario aseguró que los homicidios han disminuido cerca de 90% y el robo de vehículos 97%, cifras que atribuyó a la coordinación entre autoridades estatales, federales, municipales y fiscalías.

Explicó que uno de los componentes de esta estrategia es el nuevo cuartel general de Fuerza Civil, que concentra las labores de inteligencia y coordinación con los distintos niveles de Gobierno, además de facilitar el trabajo conjunto con dependencias como Medio Ambiente y Movilidad.

El inmueble funciona como centro de operaciones estratégicas de la corporación, desde donde se articulan acciones para atender las distintas problemáticas de seguridad.

División Caminos y Operativo Muralla refuerzan la vigilancia

En materia de vigilancia carretera, destacó la operación de la División Caminos, que cuenta con más de 200 unidades y 600 elementos desplegados en carreteras federales y estatales, en coordinación con la Guardia Nacional.

Entre sus acciones se encuentran la Operación Carrusel, implementada durante fines de semana largos y temporadas vacacionales, así como los paraderos seguros, espacios estratégicos donde los elementos mantienen presencia permanente para brindar apoyo a los automovilistas.

También resaltó el Operativo Muralla, mediante el cual Fuerza Civil trabaja con municipios rurales para contener el ingreso de grupos delictivos hacia la zona metropolitana.

El secretario explicó que la estrategia contempla un perímetro de vigilancia y contención integrado por las divisiones Blindada, de Control Territorial, Inteligencia y Aérea, con el objetivo de detectar y frenar incursiones de grupos criminales.

“La estrategia del gobernador tenía que ver con pacificar la zona metropolitana, aquí tenemos más del 90% de la población, y a través de un perímetro de contención con la División Blindada, con la División de Control Territorial y con la División de Inteligencia y la División Aérea, podemos detectar cuando un grupo criminal pretende ingresar a la zona metropolitana, y ahí logramos aseguramientos muy importantes”, agregó.

Añadió que la reducción de homicidios también responde al intercambio de información en la Mesa de Construcción de Paz, donde las autoridades identifican a los generadores de violencia y priorizan las investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia.

Mantener los resultados de seguridad, el reto para 2027

De cara a 2027, último año de la actual administración, el funcionario reconoció que el principal reto será dar continuidad a la estrategia de seguridad y mantener los resultados alcanzados.

Aseguró que el objetivo es que la población conserve la confianza y tranquilidad, al tiempo que sostuvo que Fuerza Civil cuenta con elementos confiables y eficientes para continuar con las labores de seguridad.