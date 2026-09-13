Destaca García avances en obras, salud y seguridad

La administración municipal atribuyó la baja delictiva al uso de tecnología, arcos carreteros y refuerzos en la vigilancia aérea.

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El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, rindió su Segundo Informe de Resultados ante ciudadanos, funcionarios y representantes de distintos sectores, donde destacó los avances alcanzados durante su segundo año de administración en materia de seguridad, obra pública, movilidad, salud, programas sociales y bienestar animal.

Durante el evento, el edil resaltó principalmente la reducción de la incidencia delictiva, que de acuerdo con el Municipio pasó de un 70 por ciento durante el primer año a cerca de un 95 por ciento en los últimos 12 meses, resultado que atribuyó al fortalecimiento de las estrategias de seguridad y a la incorporación de nuevas herramientas para la vigilancia.

Como parte de estas acciones, Guerra Cavazos destacó la instalación del Arco Carretero, la operación de los sistemas EVIS y UVIS, el fortalecimiento de la División Aérea y la incorporación de tecnología para las labores de inteligencia y vigilancia en distintos puntos del municipio.

En materia de obra pública, el alcalde destacó los trabajos realizados a través del “Tren de Pavimentación García”, con el que, afirmó, durante unos meses se ha pavimentado cuatro veces más que lo realizado en los seis años anteriores.

Las labores se han concentrado en calles como Hospital, Titanio, Sor Juana, Maravillas, Antimonio, Hidalgo, Juárez, Villazul, Privada de las Villas y Lerdo de Tejada, además de continuar actualmente sobre la avenida Lincoln.

Asimismo, resaltó proyectos para mejorar la movilidad, entre ellos un nuevo retorno en Mitras Poniente con dirección a Monterrey y la interconexión de la avenida Lincoln con Prolongación Ruiz Cortines, además de obras como La Playita de García, el primer Hospital Municipal y una nueva Clínica de Salud Mental.

En materia social, el Gobierno municipal reportó más de 32 mil personas atendidas en temas de salud mental y bienestar emocional, así como más de 30 mil niñas y niños beneficiados mediante programas del DIF.

Mientras que en bienestar animal se destacó la operación de la Clínica Veterinaria Municipal, el Quirófano Móvil, una ambulancia de rescate y el primer Centro de Bienestar Animal, con más de seis mil metros cuadrados, donde se han realizado más de 15 mil esterilizaciones.

Finalmente, Guerra Cavazos destacó la llegada de nuevas inversiones y establecimientos comerciales, además de las acciones de participación ciudadana mediante jornadas en colonias, comités ciudadanos, reuniones vecinales, consultas y el Día del Pueblo, como parte de una administración que, aseguró, busca mantener el crecimiento de García y mejorar los servicios para sus habitantes.