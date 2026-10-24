Destaca Fuerza Civil entre las mejores corporaciones del país

Gerardo Escamilla Vargas, secretario de Seguridad de Nuevo León, destacó que el 65.8 por ciento manifestó sentirse seguro en el área metropolitana.

Nuevo León registra avances en los indicadores de percepción de seguridad, con San Pedro Garza García y San Nicolás entre los municipios mejor evaluados del país, mientras Fuerza Civil se mantiene entre las tres corporaciones con mejores resultados en confianza y desempeño, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

Gerardo Escamilla Vargas, secretario de Seguridad de Nuevo León, destacó que el 65.8 por ciento de los encuestados manifestó sentirse seguro en el área metropolitana o en el estado, mientras que la percepción de inseguridad en los municipios urbanos se ubicó en un 34 por ciento, por debajo del 58 por ciento registrado a nivel nacional.

“Felicitar también de manera puntual al municipio de San Nicolás, que obtuvo el segundo lugar a nivel nacional. También el primer lugar nacional lo tiene el municipio de San Pedro y, pues bueno, reiterar el compromiso de trabajar en el eje de coordinación”, señaló.

El funcionario destacó que la mayoría de los municipios metropolitanos registraron avances, entre ellos Apodaca, Guadalupe, Santa Catarina, Escobedo y Monterrey, aunque reconoció que algunos presentaron variaciones.

Escamilla Vargas atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre las autoridades de los tres niveles de gobierno y aseguró que la estrategia de seguridad continuará enfocada en mejorar los indicadores.

“Como saben, el delito de alto impacto que más preocupa a la comunidad es el homicidio. Tenemos una reducción del 90 por ciento. Los delitos patrimoniales también han reducido y nosotros seguiremos enfocados primero en dar resultados”, afirmó.

En cuanto a Fuerza Civil, el secretario reconoció que la corporación descendió al tercer lugar nacional en los indicadores de confianza y desempeño, luego de haber encabezado la evaluación en julio.

“No obtuvimos el primer lugar como lo buscábamos. Seguiremos trabajando para recuperar este primer lugar, pero bueno, estamos muy contentos del desempeño de la institución y que ha ido mejorando en cuanto a confianza”, expresó.

De acuerdo con los resultados del tercer trimestre de la ENSU, correspondientes a julio, agosto y septiembre, Fuerza Civil obtuvo 77.05 por ciento en confianza ciudadana y 77.8 por ciento en desempeño, con un promedio general de 77.4 por ciento.

El secretario reiteró su reconocimiento a las autoridades municipales por el fortalecimiento de sus corporaciones y destacó los resultados de San Pedro Garza García y San Nicolás, que ocuparon el primer y segundo lugar nacional, respectivamente, en los indicadores referidos por el funcionario.