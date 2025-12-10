Destaca FGR mega operativo de seguridad en Nuevo León

Gracias a los esfuerzos, se llevaron a cabo cuatro cateos y seis operativos que permitió el aseguramiento de 18 armas de fuego y se detuvieron a 6 personas

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, informó de un operativo mes de noviembre con resultados contundentes en la lucha contra los delitos federales en el estado.

Cifras Clave en Sentencias y Procesos

Durante el mes pasado, la FGR obtuvo un total de 100 sentencias condenatorias: 94 personas fueron sentenciadas mediante el procedimiento abreviado. Seis personas recibieron sentencia tras un juicio oral.

Además, la institución logró la vinculación a proceso de 87 imputados en 49 asuntos distintos, y se judicializaron 84 carpetas de investigación por delitos previstos en la Ley General de Salud, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

Acciones de Inteligencia y Operativos

Las acciones de inteligencia e investigación realizadas por personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) resultaron en: cumplimiento de 439 mandamientos ministeriales de un total de 443 recibidos y cumplimiento de 19 órdenes de aprehensión (mandamientos judiciales).

Como parte de los esfuerzos, se llevaron a cabo cuatro cateos y seis operativos que permitió el aseguramiento de 18 armas de fuego, 553 cartuchos útiles, 28 cargadores, 6 inmuebles y se detuvieron a 6 personas.

Golpe al Huachicoleo

Un resultado destacado fue el aseguramiento de 91,720 litros de hidrocarburo, en una clara ofensiva contra el delito de robo de combustible, conocido como huachicoleo.

Con estas acciones, la FGR reafirma su compromiso con la sociedad en la investigación y persecución de los delitos de competencia federal. La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para que colabore y denuncie cualquier actividad ilícita.