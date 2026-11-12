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Destaca Félix Arratia la ampliación de programas sociales

Por: Samantha Treviño

11 Noviembre 2026, 18:51

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Asimismo, informó que el Gobierno estatal brinda respaldo a 118 estancias infantiles, donde reciben atención cerca de 10,000 niñas y niños.

Destaca Félix Arratia la ampliación de programas sociales

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, como parte de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno de Samuel García, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, destacó el crecimiento de los programas sociales, la recuperación de apoyos y el incremento de recursos destinados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Ante diputadas y diputados, el funcionario presentó los principales resultados de la dependencia durante los últimos cinco años, periodo en el que, aseguró, se fortalecieron las estrategias de atención a mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad.

Félix Arratia

“Hoy demostramos que lo nuevo sí cumplió. Hemos fortalecido los programas sociales, recuperado apoyos que habían dejado de operar y ampliado la atención para llegar a más personas en todo Nuevo León”, expresó.

Entre los programas destacados se encuentra Ayudamos a las Mujeres, que actualmente cuenta con más de 124 mil beneficiarias, quienes reciben un apoyo económico de hasta $2,000, además de transporte público gratuito.

Asimismo, informó que el Gobierno estatal brinda respaldo a 118 estancias infantiles, donde reciben atención cerca de 10 mil niñas y niños.

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En materia alimentaria, Arratia señaló que el programa Hambre Cero beneficia a casi 600,000 personas, mientras que el apoyo dirigido a personas con discapacidad, recuperado después de haber dejado de operar en 2019, atiende actualmente a más de 16,000 beneficiarios. A esto se suma la entrega de más de 69,000 aparatos de movilidad.

Por otra parte, destacó que la estrategia Ayudamos de Cerca ha llegado a más de 54 mil personas en diferentes municipios, mediante servicios y programas directamente en sus comunidades.

En cuanto a infraestructura social, indicó que la red de 51 centros comunitarios acumula más de 1.2 millones de inscripciones y 80,000 talleres impartidos.

Félix Arratia

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