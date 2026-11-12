Destaca Félix Arratia la ampliación de programas sociales

Asimismo, informó que el Gobierno estatal brinda respaldo a 118 estancias infantiles, donde reciben atención cerca de 10,000 niñas y niños.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, como parte de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno de Samuel García, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, destacó el crecimiento de los programas sociales, la recuperación de apoyos y el incremento de recursos destinados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Ante diputadas y diputados, el funcionario presentó los principales resultados de la dependencia durante los últimos cinco años, periodo en el que, aseguró, se fortalecieron las estrategias de atención a mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad.

“Hoy demostramos que lo nuevo sí cumplió. Hemos fortalecido los programas sociales, recuperado apoyos que habían dejado de operar y ampliado la atención para llegar a más personas en todo Nuevo León”, expresó.

Entre los programas destacados se encuentra Ayudamos a las Mujeres, que actualmente cuenta con más de 124 mil beneficiarias, quienes reciben un apoyo económico de hasta $2,000, además de transporte público gratuito.

Asimismo, informó que el Gobierno estatal brinda respaldo a 118 estancias infantiles, donde reciben atención cerca de 10 mil niñas y niños.

En materia alimentaria, Arratia señaló que el programa Hambre Cero beneficia a casi 600,000 personas, mientras que el apoyo dirigido a personas con discapacidad, recuperado después de haber dejado de operar en 2019, atiende actualmente a más de 16,000 beneficiarios. A esto se suma la entrega de más de 69,000 aparatos de movilidad.

Por otra parte, destacó que la estrategia Ayudamos de Cerca ha llegado a más de 54 mil personas en diferentes municipios, mediante servicios y programas directamente en sus comunidades.

En cuanto a infraestructura social, indicó que la red de 51 centros comunitarios acumula más de 1.2 millones de inscripciones y 80,000 talleres impartidos.