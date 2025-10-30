Destaca estrategia 'La Nueva Ruta' en el Women Economic Forum

La secretaria de Igualdad e Inclusión de Nuevo León destacó los avances de “La Nueva Ruta”, que ha sacado a miles de la pobreza y promueve la igualdad

Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, participó en el panel “New Economies & the 2030 Agenda: The Role of Women” del Women Economic Forum Global 2025, donde compartió la visión y los resultados de La Nueva Ruta, la estrategia social integral del estado.

La secretaria explicó que, desde el inicio de la administración, La Nueva Ruta se concibió para materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en cinco ejes fundamentales: proteger, alimentar, cuidar, incluir y hacer alianzas.

“Diseñamos una política transversal que permitió que 776 mil personas salieran de la pobreza y 94 mil superaran la pobreza extrema, una reducción histórica del 77%”, afirmó Herrera.

Durante su intervención, junto a María Fernanda Sainz (Chief Commercial Officer de Caliente Mx) y Gabriela Hernández (Directora de Captación de Banco Azteca), la funcionaria enfatizó que esta política pública es real, cuenta con recursos, indicadores y resultados tangibles.

Como ejemplo de los resultados, la titular de la Secretaría detalló los logros del programa Hambre Cero, un modelo integral que garantiza el acceso a alimentos saludables a 351 mil personas en Nuevo León.

“Recuperamos 22 mil toneladas de comida y evitamos 19 mil toneladas de efecto invernadero”, agregó Herrera, destacando el impacto social y ambiental de la estrategia.

En el ámbito de la igualdad de género y los cuidados, informó sobre la reactivación de 115 estancias infantiles y la ampliación del apoyo a mujeres cuidadoras, brindándoles capacitación, redes de apoyo y oportunidades laborales.

Herrera expresó la importancia de las alianzas para generar un cambio duradero. En cuatro años, la Secretaría ha colaborado con 344 organizaciones de la sociedad civil, beneficiando a más de 350 mil personas y movilizando una cifra superior a los 7 mil millones de pesos en coinversión social.

“Ningún gobierno, empresa u organización puede transformar la realidad por sí solo. Para mí, las alianzas son la única forma de avanzar hacia el futuro”, sentenció Herrera

Finalmente, la funcionaria estatal destacó la apuesta por la innovación social, mencionando que los centros comunitarios de Nuevo León han sido equipados con aulas de robótica e inteligencia artificial para impulsar nuevas vocaciones y ofrecer más oportunidades a niñas, niños y adolescentes.

Concluyó que la Agenda 2030 es un marco de acción que, implementado con visión, se convierte en una estrategia local de bienestar sostenible para el estado.