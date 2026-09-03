Destaca Estado a la FGR por aseguramiento de 210 armas

El titular de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla reconoció a nombre de la Mesa de Seguridad el trabajo realizado por la FGR tras decomiso en Sabinas Hidalgo

El secretario de Seguridad del estado, Gerardo Escamilla, reconoció, a nombre de los integrantes de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, el trabajo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) tras el aseguramiento de un cargamento de 210 armas de fuego que era trasladado por la carretera Nuevo Laredo-Monterrey.

Durante la reunión de seguridad, a la que acudieron representantes de la FGR en Nuevo León, Escamilla destacó que el decomiso representa un golpe a las rutas utilizadas para el traslado ilegal de armamento.

“A los aseguramientos se le tiene que sumar las 210 armas aseguradas por la Fiscalía General de la República nombre en días recientes en coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que tendrían como destino alguna zona de la ciudad de Monterrey o bien de otra parte del país. A nombre de los integrantes de la mesa, hacemos un reconocimiento a las autoridades federales por este decomiso que nos ayuda a mantener la paz”, dijo Escamilla.

El aseguramiento ocurrió cuando agentes de la FGR localizaron el armamento oculto en dos semirremolques que circulaban por la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, a la altura del municipio de Sabinas Hidalgo.

Las unidades eran conducidas por tres hombres que viajaban en dos vehículos, cada uno acoplado a un semirremolque con placas de Texas, Estados Unidos.

Durante la inspección, los agentes localizaron un total de 210 armas de fuego y 93 cargadores. Del armamento asegurado, 195 eran armas largas y 15 armas cortas.

Las armas se encontraban ocultas en el piso de los semirremolques. Cada una estaba envuelta en plástico y cubierta con cinta adhesiva, presuntamente con la intención de evitar que fuera detectada durante el traslado.

Los tres hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sus identidades.

Incluso, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, también informó sobre el operativo a través de sus redes sociales y señaló que el aseguramiento fue resultado de labores de inteligencia.