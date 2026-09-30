Destaca César Garza inversión histórica en obra para Apodaca

El alcalde resaltó una inversión histórica de $2,000 mdd en obra pública consolidando a su administración como la que más recursos ha destinado a este rubro

En un evento que congregó a los principales liderazgos políticos, judiciales, empresariales y religiosos del estado, el alcalde de Apodaca, César Garza, presentó su Segundo Informe de Gobierno.

El mandatario municipal resaltó una inversión histórica de 2 mil millones de pesos en obra pública, consolidando a su administración como la que más recursos ha destinado a este rubro en la historia de la demarcación.

Bajo la premisa de mantener una gestión de puertas abiertas, el edil enfatizó la congruencia de su gestión. “Mis palabras convertidas en acciones, congruencia entre lo que se dijo y lo que se hizo”, declaró ante el pleno, destacando el cumplimiento de las promesas de campaña realizadas al inicio del periodo constitucional.

Destinan recursos a infraestructura vial de Apodaca

La conectividad y el desarrollo urbano acapararon un espacio central del informe. La administración detalló que uno de cada cuatro pesos se destinó a la infraestructura vial.

Entre las obras emblemáticas ejecutadas destacan:

La modernización integral de la carretera Mezquital-Santa Rosa.

La ampliación y edificación de un puente en el tramo Hacienda-Agua Fría.

La ampliación de la carretera Huinalá-Dulces Nombres.

Las adecuaciones mayores en la vía Apodaca-Juárez, complementadas con un nuevo paso elevado.

Asimismo, se dio continuidad al sistema de transporte municipal gratuito, el cual opera mediante 16 rutas activas. Este programa superó la marca de los 2 millones de traslados, facilitando de forma directa más de 85 mil viajes hacia centros universitarios para beneficio de trabajadores y estudiantes.

Reportan apoyos educativos y atención en salud

El renglón educativo reportó la entrega de más de 85 mil kits escolares y el otorgamiento de 18 mil 500 becas estudiantiles, de las cuales 700 fueron asignadas a estudios de posgrado.

A la par, se impulsó la consolidación de la nueva Unidad Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León en territorio apodaquense.

En materia de salud pública y atención ciudadana, el alcalde reportó:

Cobertura médica gratuita para más de 10 mil adultas mayores y sus nietos.

Más de 11 mil servicios especializados dirigidos a infantes con diagnóstico de autismo y síndrome de Down.

La atención directa de 18 mil 300 ciudadanos a través de audiencias públicas institucionales.

Refuerzan seguridad y vigilancia municipal

Para robustecer las tareas de vigilancia y prevención del delito, la Secretaría de Seguridad Pública municipal sumó 102 nuevas patrullas, tecnología de videovigilancia y la instalación estratégica de tótems de emergencia.

Apodaca destaca resultados en el deporte

Por otra parte, el municipio reafirmó su liderazgo deportivo a nivel estatal. Con el despliegue de 219 equipos en la Liga Infantil de Soccer y 138 clubes deportivos, la delegación local alcanzó un total de 399 medallas en las Olimpiadas Estatales, coronándose como Pentacampeones de Nuevo León de manera consecutiva.

Acuden liderazgos políticos al informe

El informe, desarrollado en las instalaciones del Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología (CIIDIT) de la UANL, contó con un amplio respaldo de la plana política de la entidad.

Al evento asistieron la presidenta del Congreso del Estado, Perla Villarreal; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Laura Perla Córdova Rodríguez; el Fiscal General del Estado, Javier Flores Saldívar; los exgobernadores Benjamín Clariond y Fernando Canales; así como los alcaldes Adrián de la Garza y David de la Peña.

El edil estuvo acompañado en primera fila por sus padres, el exalcalde César Garza y Carmen Arredondo, y por su esposa, Vianey Zambrano, presidenta del DIF municipal.

Con información de Samantha Treviño