Destaca Agua y Drenaje eficiencia hídrica durante Glosa

El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson respondió a los diputados que el ANN pasó de 45 a 40.3 % un hecho que no se había dado

El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, informó que en el actual gobierno se ha logrado una tendencia a la baja en el Agua No Contabilizada (ANN).

Durante la comparecencia ante el Congreso del Estado, con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno “Generación y Riqueza Sostenible”, el funcionario estatal respondió a los diputados que el ANN pasó de 45 a 40.3 por ciento, un hecho que no se había dado.

“Es del orden del 45 por ciento (se recibió) le puede al cierre de septiembre traemos 40.3, básicamente 5 puntos abajo en una tendencia decreciendo”.

“Es la primera vez y estamos muy orgullosos todos los que trabajamos en Agua y Drenaje que el Agua No Contabilizada tiene una tendencia a la baja, siempre había ido subiendo, subiendo hasta esto este último año, estos últimos meses”.

Combaten fugas y robo de agua para reducir el ANN

La estrategia para reducir el agua que no se contabiliza se ha dado por la inversión en tecnología y por combatir fugas.

“Hemos combatido las fugas visibles y las no visibles, hemos metido mucha tecnología, muchos sensores, mucha inversión inteligente, hemos metido control presiones, hemos combatido el robo de agua, la regularización de usuarios”.

“En mi primera sesión del Consejo nos autorizaron el poner medidores a los estimados 140,000 casas que estaban conectados directos esto está teniendo un efecto muy positivo en el decremento de Agua No Contabilizada”.

El 25 de agosto, Info 7 publicó que Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) y el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM) pusieron en marcha el programa Reconectando con el Agua, que busca reducir en 35 por ciento el Agua No Contabilizada.

La estrategia comenzó en tres macrosectores donde ya existe información sobre los niveles de consumo y desperdicio: Félix U. Gómez, Magnolia y el Centro de San Nicolás.

AyD suma cambio de un millón de medidores

Ortegón informó que a esta estrategia se ha sumado el cambio de un millón de medidores.

Además, dijo que se ha brindado mantenimiento preventivo a más de 739 kilómetros de tubería y se atendieron más de 144 mil reportes.

En la Glosa de este miércoles también estuvieron los titulares de las secretarías de Medio Ambiente, Trabajo, Economía y Desarrollo Regional y Agropecuario.