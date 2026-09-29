Destaca Adrián de la Garza inversión y seguridad en Monterrey

El alcalde presentó su segundo informe con más de $2,300 millones de inversión pública, obras viales, fortalecimiento policial y recuperación de espacios

Con más de $2,300 millones de pesos de inversión pública, el fortalecimiento de la seguridad y obras de movilidad e infraestructura, el alcalde Adrián de la Garza presentó su segundo Informe de Gobierno al frente de Monterrey.

Durante la sesión solemne de Cabildo, el edil destacó los principales resultados alcanzados durante los dos primeros años de administración, entre ellos los proyectos Circuito Nacional y Circuito Cumbres, el equipamiento de la Policía de Monterrey y la construcción de nuevos Centros de Inteligencia.

“Desde que regresamos hemos demostrado que, cuando un gobierno decide estar presente, escuchar y trabajar de la mano de la gente, el entorno se transforma. Por eso, cada uno de nuestros esfuerzos ha tenido siempre un objetivo muy claro: construir una ciudad con mejor calidad de vida”, indicó De la Garza.

Fortalecen finanzas municipales sin contratar nueva deuda

En materia financiera, el edil regio señaló que su administración implementó el plan “Finanzas Sanas”, con el objetivo de reducir la deuda, fortalecer los ingresos propios y mejorar el ejercicio presupuestal, sin recurrir a nueva deuda para financiar las inversiones.

Informó que en dos años se han destinado más de $2,300 millones de pesos a inversión pública, cifra que, aseguró, representa el monto más alto entre los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Para servicios públicos, indicó que se incrementó 21 por ciento mensual la asignación de recursos respecto a la administración anterior, además de mejorar las condiciones laborales y renovar vehículos y maquinaria.

Destinan 38% de recursos municipales a seguridad

En seguridad, el Municipio destinó cerca del 38 por ciento de sus recursos al fortalecimiento del área, con inversiones en equipamiento, tecnología e infraestructura.

Entre los proyectos destacó la nueva Academia de Policía y el Centro de Inteligencia C4. Además, mediante la estrategia “ESCUDO”, se desarrolló “ARGOS”, una plataforma que integra información de distintas fuentes para apoyar el análisis y la actuación policial.

Actualmente se encuentran en desarrollo dos nuevos Centros de Inteligencia C4, uno al norte y otro al sur de la ciudad, mientras que ya concluyeron dos Centros de Comando, Control y Despliegue C2, ubicados en Barrio Antiguo y Parque España.

El alcalde también destacó que la Policía de Monterrey ocupa el primer lugar estatal en el Índice de Condiciones Laborales de la Policía.

En prevención de la violencia de género, resaltó los “Senderos Seguros” y los “Puntos Seguros”, esquema mediante el cual más de 3 mil personas han sido capacitadas para brindar una primera atención y canalizar casos de violencia.

Superan $1,185 millones de inversión en vialidades

En movilidad, De la Garza señaló que “Vialidades Regias” acumula más de mil 185 millones de pesos de inversión desde su relanzamiento, con trabajos en más de 170 avenidas y calles.

También destacó la consolidación de siete carriles reversibles y distintas obras en sectores como el Huajuco y el poniente de Monterrey.

En la Carretera Nacional se intervinieron cinco puntos críticos y se construyeron dos nuevos puentes vehiculares sobre los arroyos El Calabozo y La Virgen.

A estas acciones se sumaron obras de conectividad en Alejandro de Rodas y la prolongación de Ruiz Cortines, así como el proyecto de transformación de Paseo de los Leones, en el sector de La Llave de Oro.

Otro de los proyectos destacados fue la “Regio Ruta”, primer sistema de transporte público municipal, que actualmente opera siete rutas estratégicas.

Rehabilitan más de 890 parques y plazas

En materia social, el Municipio destacó programas como “Tarjeta Regia Plus”, “Útiles, Útiles”, “Prepa Regia”, “Salud Regia”, “Monterrey Se Ve Mejor”, “Rampas que Resuelven” y “Maneja Seguro”, además de acciones de apoyo mediante microcréditos y reconstrucción de mama.

A través de “Transformando Monterrey”, se impulsó la rehabilitación de viviendas y la recuperación de espacios públicos. El Municipio reportó intervenciones en más de 890 parques y plazas, de los cuales 339 fueron rehabilitados completamente en infraestructura o equipamiento.

También resaltó la renovación de espacios del DIF Monterrey, entre ellos la Clínica de Atención Integral al Autismo y la Ciudad de la Inclusión.

Recuperan Barrio Antiguo con nuevas obras

Otro de los proyectos destacados fue la recuperación del Barrio Antiguo, con trabajos en la Plaza del Reloj y los callejones Morelos y Abasolo, además de rehabilitación de calles y banquetas, iluminación, mobiliario urbano, señalización y paisajismo.

Para garantizar el mantenimiento permanente de la zona, se creó FIDEBARRIO, fideicomiso destinado a su conservación.

Durante la sesión solemne, el alcalde entregó su informe a los regidores y agradeció a los integrantes del Ayuntamiento, así como a su esposa, Gaby Oyervides, y a su familia por el acompañamiento durante los dos primeros años de administración.