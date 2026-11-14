Destaca Adrián coordinación en seguridad en asamblea nacional

El alcalde de Monterrey destacó la disposición de las autoridades municipales para trabajar de manera coordinada, por encima de diferencias políticas

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza destacó la coordinación entre autoridades municipales y federales como una herramienta para mejorar las estrategias de seguridad, durante su participación en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2026 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

El encuentro se realizó este jueves en la Ciudad de México y fue encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con la participación de alcaldes de distintas entidades del país.

Durante su intervención, De la Garza reconoció la disposición de los gobiernos municipales para trabajar de manera conjunta, sin diferencias partidistas, y compartir estrategias para enfrentar los retos en materia de prevención y combate a la delincuencia.

“Vemos aquí una mesa que no está politizada, que es una mesa de trabajo en materia de seguridad. Agradecido con eso, se notan los resultados. Vamos a seguir trabajando; cuenten con toda nuestra disposición por parte del municipio de Monterrey y sé que, por parte de muchos municipios y ciudades del noreste del país, estamos en esa dinámica de seguir trabajando”, expresó el edil regio.

En la asamblea también se eligió a Adolfo Cerqueda Rebollo como nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, quien rindió protesta durante la sesión.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó la agenda de trabajo para 2027, que contempla fortalecer las capacidades institucionales y la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno.

Entre las prioridades se encuentran reforzar la vigilancia en los límites territoriales, mejorar la coordinación operativa y dar seguimiento a los compromisos establecidos con el Gobierno federal.

También se planteó avanzar en la profesionalización y certificación de las corporaciones policiales, homologar criterios para el manejo de información e inteligencia y fortalecer las acciones conjuntas contra delitos de alto impacto, como la extorsión y las actividades del crimen organizado.

Los trabajos se desarrollaron bajo los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y coordinación regional.