Despunta San Pedro con peor calidad del aire: SIMA

La mañana de este martes inició con un escenario poco alentador para la urbe regia, luego de que una densa capa de bruma redujera la visibilidad de los cerros y evidenciara nuevamente la presencia de contaminantes en el ambiente.

De acuerdo con datos del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), al corte de las 16:00 horas, seis estaciones reportaron mala calidad del aire, con San Pedro registrando las concentraciones más elevadas.

La estación ubicada en dicho municipio alcanzó 129 microgramos por metro cúbico de partículas PM10 para medio día, nivel que coloca la calidad del aire en la categoría de “mala” y representa un riesgo para la población sensible, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Para las 16:00 horas, San Pedro siguió despuntando como el municipio con el nivel máximo de estas partículas con 88 microgramos por metro cuadrado.

Además de San Pedro, las estaciones en Santa Catarina, Guadalupe, García, San Nicolás y el sur de Monterrey, también se mantuvieron en niveles desfavorables, lo que refleja un deterioro generalizado en la región poniente, oriente y norte del área metropolitana.

Por otra parte, el SIMA informó que otras seis estaciones localizadas en Cadereyta, Juárez, Escobedo, Pesquería, García y una en San de las dos de San Nicolás registraron calidad del aire aceptable, es decir, dentro de parámetros permitidos, pero con presencia moderada de partículas que aún pueden afectar a personas especialmente sensibles.

En contraste, únicamente Apodaca mostró buena calidad del aire, convirtiéndose en las pocas zonas donde las condiciones atmosféricas resultaron favorables durante la tarde de este martes.

Pese a estos valores, la imagen dominante en la ciudad fue la de una capa de bruma que cubrió gran parte del cielo y limitó la visibilidad de las montañas, un fenómeno que se asocian a las partículas en suspensión.

Con estos niveles de contaminantes el SIMA coloca un mensaje para que la población se mantenga informada sobre las variaciones de la calidad del aire y tomar precauciones, especialmente quienes pertenecen a grupos vulnerables.