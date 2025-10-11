Despojan a mensajero de 500 mil pesos frente a banco en Apodaca

Por: Marcial Pasarón 10 Octubre 2025, 13:52

El asalto se reportó durante la mañana de este viernes afuera de una sucursal bancaria ubicada en el centro del municipio de Apodaca

Antes de ingresar a un banco, un mensajero presuntamente fue blanco de la delincuencia al ser despojado de 500 mil pesos, en el municipio de Apodaca. El afectado, según trascendió, se desplazó desde el municipio de Guadalupe para realizar un depósito en un banco Banorte ubicado en el cruce de Zaragoza y Aldama, alrededor de las 10:00 horas. Antes de ingresar a la sucursal bancaria, fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta en color rojo. Con arma de fuego, fue amenazado y despojado del medio millón de pesos. Tras obtener el botín los sujetos se dieron a la fuga hacía el interior del centro de Apodaca. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Policía Municipal arribaron al lugar para iniciar las indagatorias.