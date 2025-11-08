Despliegue de operativos deja un saldo de 30 detenidos en NL

El titular de la Secretaría de Seguridad en Nuevo León, Gerardo Escamilla compartió los resultados derivados de 'Estrategia Total'.

La Secretaría de Seguridad en Nuevo León brindó los resultados de los operativos desplegados durante esta semana.

En nombre de la Mesa de Construcción de Paz en Nuevo León, el titular de la dependencia Gerardo Escamilla compartió los resultados derivados de "Estrategia Total".

Por parte del "Operativo Muralla", el secretario informó que solo se mantuvo en labores de vigilancia en la zona rural en los municipios sin activaciones, lo que dejó al menos cuatro personas detenidas, un vehículo asegurado y dos armas de fuego.

En el Grupo de Coordinación Metropolitana, el titular detalló que elementos de distintas fuerzas de seguridad lograron la captura de 27 personas, así como el decomiso de nueve armas de fuego y dos vehículos.

Las detenciones se desplegaron de la siguiente manera:

13 en Monterrey

6 en Juárez

2 en Santiago

2 en García

1 en Apodaca

1 en Escobedo

Escamilla destacó la respuesta inmediata de los elementos ante las situaciones que lo ameritan.

"Quiero destacar la rápida respuesta de las autoridades aquí presentes ante los hechos ocurridos el pasado fin de semana en el municipio de Juárez. En el que, derivado de una riña en bar derivo en el homicidio de tres personas"

Agradeció al trabajo conjunto del personal de la Fiscalía General de Justicia, Agencia Estatal de Investigaciones, Fuerza Civil, Centro Nacional de Inteligencia, así como del Grupo contra la Violencia en Juárez por la detención de los presuntos responsables de este hecho.

"Quiero aquí hacer un gran reconocimiento a las autoridades federales por apoyarnos con la colaboración, al señor fiscal de justicia, al director de la Agencia Estatal de Investigaciones, al director del Área de Homicidios, al secretario de Seguridad del Municipio de Juárez, por la colaboración de todas las autoridades para resolver este caso" agradeció el titular.

Explicó que la Policía Municipal de Linares se encuentran dirigidas por un mando de la institución de Fuerza Civil, desde que fue intervenida. Con estas acciones, buscan fortalecer las capacidades institucionales de la policía local, las cuales han sido reforzadas hasta en un 40%.

"Estamos en un proceso de fortalecimiento de la policía local. Hemos pasado de 60 policías a 120. Seguimos en un proceso de reclutamiento en esta localidad. Se ha reforzado con equipamiento, con armamento y con capacitación y seguiremos realizando labores de coordinación tanto Fuerza Civil como Gobierno Federal en esta zona".

Ante los hechos reportados en Michoacán con el homicidio del alcalde Carlos Manzo, el titular resaltó que la Mesa de Coordinación Metropolitana establece reuniones de manera mensual con los alcaldes para compartir información. A pesar de no recibir ninguna solicitud sobre reforzar protección, Escamilla mencionó que cada uno de los municipios cuentan con las capacidades en materia de seguridad para resguardar a sus respectivos ediles.

"Cuentan con seguridad tanto de Guardia Nacional. Algunos alcaldes de zonas rurales cuentan también con seguridad de la Defensa (Nacional), otros cuentan con seguridad de Fuerza Civil [...] Tenemos también protocolos donde podemos atender estas solicitudes donde se evalúa un análisis de riesgo y demos el seguimiento puntual a cualquier situación que se pueda presentar" explicó.

Resaltó que se revisaron alrededor de 630 vehículos con placas foráneas o vencidas en varios municipios de la zona metropolitana como en San Pedro, con filtros o sistema de vigilancia, con el fin de prevenir este tipo de delitos.

Anunciarán reforzamientos de "División Caminos"

Ante el presunto robo a una familia sobre la carretera Libramiento Noreste, el secretario aseguró que se cuentan diversas líneas preliminares de investigación. Mientras que el fiscal afirmó que desconoce si se presentó la denuncia correspondiente para llevar a cabo este caso, pero supuso que la dependencia cuenta con información sobre ella.

Afirmó que en los próximos días se dará a conocer el reforzamiento del equipo de la División Caminos con 500 elementos, a un año de iniciar operaciones.