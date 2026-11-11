Despliegan operativos antidrogas con tres cateos en Apodaca

De manera simultánea, los agentes ingresaron a los inmuebles para buscar objetos que pudieran estar relacionados con la venta de droga

En busca de indicios relacionados con actividades de narcomenudeo, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron tres cateos en distintos domicilios de Apodaca.

Los operativos se concentraron en los sectores Prados de la Cieneguita y Nuevo Amanecer, en viviendas ubicadas sobre las calles Madagascar, Kenia y Chipre.

Buscan indicios sobre venta de droga en tres domicilios

De manera simultánea, los agentes ingresaron a los inmuebles para buscar objetos que pudieran estar relacionados con la venta de droga.

Así como teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento que aporten información a las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni los resultados de los cateos.