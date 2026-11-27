Tampoco se ha confirmado si hubo personas detenidas, ni si durante las diligencias fueron localizadas y aseguradas sustancias ilícitas

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Un importante despliegue de agentes ministeriales se registró en el poniente de Monterrey, luego de que elementos de la Fiscalía realizaran un operativo relacionado con una investigación por presunto narcomenudeo en la colonia Cerradas de Cumbres.

Las acciones se concentraron en el fraccionamiento Cerradas Lárraga y Manzanares, donde varias unidades de agentes ministeriales arribaron hasta un domicilio ubicado en una de las esquinas del sector, en el cruce con la calle Monte Everest.

Unidad canina K9 participa en las diligencias

La presencia de los elementos llamó la atención de quienes se encontraban en los alrededores, debido a la movilización de las unidades y al número de agentes que participaron en el despliegue.

Como parte de las diligencias, también se contó con el apoyo de una unidad canina K9, cuyos elementos acompañaron a los agentes durante las labores realizadas en el inmueble.

Sin confirmar detenciones o aseguramientos

El operativo estaría relacionado con una investigación por narcomenudeo; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la investigación que originó la intervención en este domicilio.

Tampoco se ha confirmado si hubo personas detenidas, ni si durante las diligencias fueron localizadas y aseguradas sustancias ilícitas, dinero en efectivo u otros indicios que pudieran estar relacionados con la actividad investigada.

Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes puedan ampliar la información sobre el resultado de este despliegue ministerial en el sector de Cerradas de Cumbres.