Agentes ministeriales buscan a una mujer desaparecida en Mitras Norte, donde mantienen cerrado un tramo de la calle Río Papagayos.

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Un operativo de agentes ministeriales se desplegó en la colonia Mitras Norte, en Monterrey, donde autoridades realizan diligencias en una vivienda como parte de la búsqueda de una mujer desaparecida.

La movilización se registra sobre la calle Río Papagayos, en el domicilio marcado con el número 142, donde elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones mantienen presencia.

Al sitio también arribó el fiscal especializado en personas desaparecidas, Raúl Sepúlveda, junto con la fiscal de feminicidios, Griselda Núñez, mientras que elementos de Fuerza Civil participan en el resguardo del sector.

Debido a las labores de investigación, la calle permanece completamente cerrada a la circulación.

De manera extraoficial se informó que la movilización estaría relacionada con la desaparición y posible muerte de una mujer, quien aún no ha sido identificada.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la mujer que buscan ni mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición.

Con información de Danea Lázaro.