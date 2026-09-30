Despliegan operativo policiaco en colonia Valle Dorado

La Policía Municipal resguardó calles Ignacio Allende y Emiliano Salazar, donde de manera preliminar se reportaron personas detenidas a bordo de un vehículo

Super Principal: Movilización policiaca por personas detenidas

Una movilización policiaca se registró en una zona residencial que fue custodiada por elementos de la policía local.

La movilización se registró en calle Ignacio Allende y Emiliano Salazar de la colonia Valle dorado.

Elementos de la Policía Municipal mantuvieron presencia en el sector y la zona se encontraba bajo resguardo, mientras se desarrollaba el operativo.

De manera preliminar, se habla de personas detenidas, que iban a bordo de un vehículo en color blanco aunque hasta el momento las autoridades no han informado oficialmente los motivos del despliegue ni la identidad de los involucrados del operativo

Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen información sobre la presencia policiaca en el sector de la colonia residencial.