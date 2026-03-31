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Despliegan operativo especial en Nuevo León ante Semana Santa

Por: Diana Leyva

30 Marzo 2026, 13:04

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Entre las acciones preventivas se destaca el monitoreo de las condiciones meteorológicas, lo que permite emitir alertas oportunas ante posibles riesgos

Despliegan operativo especial en Nuevo León ante Semana Santa

En el marco del periodo vacacional de Semana Santa, Protección Civil Nuevo León implementó este lunes un operativo especial de prevención y seguridad en la entidad. 

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Con más de 1,300 elementos, incluidos paramédicosbomberos y personal de Protección Civil estatal y municipal, se realizarán las labores de manera coordinada para proteger a las familias residentes y aquellas que visiten el Estado.

Entre las principales acciones que se realizan destacan los recorridos preventivos en carreteras estatales y federales, así como en destinos turísticos, balnearios, presas, ríos, parajes naturales y zonas de alta afluencia de visitantes

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También se implementan recorridos de monitoreo vía aérea mediante los tres helicópteros de la dependencia, lo que permite supervisar zonas de difícil acceso, detectar posibles riesgos, reforzar la coordinación operativa y brindar atención inmediata en caso de que se presente alguna emergencia. 

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Entre las acciones preventivas se destaca el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas, lo que permite emitir alertas oportunas ante posibles riesgos.

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De manera adicional, se mantienen equipos de respuesta rápida, unidades de rescate, brigadas de combate de incendios y personal especializado, preparados para atender emergencias como rescates en montañaaccidentes vialesincidentes acuáticos o cualquier situación que represente riesgo.

Estas son algunas recomendaciones para Semana Santa

Protección Civil Nuevo León compartió algunas recomendaciones para instar a la ciudadanía a mantenerse seguros en las distintas actividades programadas para estas vacaciones.

  • Evita en áreas naturales. 
  • Evita quemas de basura. 
  • Maneja precaución y respeta los límites de velocidad. 

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  • Respeta las indicaciones en ríos, presas y parajes turísticos. 
  • Pon mayor atención en menores y adultos mayores

 

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