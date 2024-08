Despliegan operativo de seguridad en campus médico de UANL

Por el regreso a clases, la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía de Monterrey inició un operativo de vigilancia en el área médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Para garantizar la seguridad de los estudiantes en este reinicio de actividades en escuelas preparatorias y facultades, en la zona de la colonia Mitras Centro los elementos a bordo de patrullas y de bicicletas vigilan en torno a las facultades de Medicina, Enfermería, Psicología, Odontología, Nutrición y Salud Pública.

Además, en la zona hay una torre de seguridad equipada con cámaras de video.

En este campus, la mayoría de los alumnos llega través del sistema de transporte público, como rutas urbanas, Metro y vehículos de alquiler.

La Dirección de Policía de Proximidad tiene la consigna de prevenir los robos a persona, a casa-habitación y a negocio.

Desde las 07:00 a las 21:00 horas estará el personal de la Policía de Monterrey, mientras que la torre de seguridad permanecerá las 24 horas en el cruce de las avenidas Moisés Sáenz y Aguirre Pequeño.

Se mantiene vigilancia con recorridos en el área de la Estación del Metro Hospital, para los alumnos y demás personal.

Recomendaciones

Las autoridades municipales exhortan a los estudiantes, maestros y personal administrativo a reportar cualquier situación a los elementos asignados en el sector o reportarlo al 911 ó 072.

Portar el aparato telefónico en un lugar seguro.

De preferencia no usarlo mientras camina, para evitar distracciones.

Tener cuidado al portar la mochila en el transporte público.

De preferencia, trasladarse con un compañero o amigo al dirigirse al plantel educativo.

En caso de observar a personas sospechosas, marcar al 911, 072 o dirigirse con los oficiales asignados en la zona.

No arriesgar su integridad física.

No dormirse en el transporte público y sí estar atento a cualquier situación.

