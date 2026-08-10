Despliegan operativo contra narcomenudeo en bar de Monterrey

Los agentes ingresaron al inmueble para realizar diversas diligencias, mientras varias unidades permanecieron en el exterior

Un operativo de seguridad sorprendió este sábado a clientes y trabajadores de un bar ubicado en el Centro de Monterrey, como parte de las acciones desplegadas por autoridades para combatir el narcomenudeo.

El establecimiento inspeccionado fue el Matehualita Mens Club, localizado sobre la avenida Colón, en el cruce con Villagómez, hasta donde llegaron elementos de la Guardia Nacional, Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Los agentes ingresaron al inmueble para realizar diversas diligencias, mientras varias unidades permanecieron en el exterior y mantuvieron vigilancia en los alrededores.

La movilización estaría relacionada con la serie de cateos realizados este sábado en distintos puntos de Monterrey, derivados de una línea de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si en este establecimiento fueron localizadas sustancias ilícitas.

Se espera que la Fiscalía de Nuevo León informe posteriormente los resultados de las diligencias y los posibles aseguramientos derivados de este operativo.