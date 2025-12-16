Despliegan 'Operativo Carrusel' por frío en centro de Monterrey

Las autoridades informaron que el Operativo Carrusel se mantendrá activo mientras persistan las condiciones de frío extremo en la entidad.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Ante el marcado descenso de las temperaturas, unidades de Protección Civil Nuevo León (PCNL) activaron este lunes el "Operativo Carrusel" en la zona centro de Monterrey para salvaguardar a la población vulnerable.

El operativo, que inició formalmente a las 19:00 horas, consistió en recorridos de monitoreo y asistencia en diversos puntos estratégicos del centro de la ciudad. Personal de PCNL, en coordinación con diferentes instituciones de apoyo, patrulló las calles para detectar y brindar auxilio a personas en situación de calle o aquellas que requerían resguardo por el frío.

El objetivo es ofrecer cobijo, bebidas calientes y traslados a refugios temporales a las personas expuestas a las inclemencias del clima.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones durante esta temporada invernal, sugiriendo abrigarse adecuadamente, evitar el uso de calentadores o braseros sin ventilación adecuada y reportar cualquier situación de riesgo o persona que necesite ayuda a los números de emergencia.

Las autoridades informaron que el "Operativo Carrusel" se mantendrá activo mientras persistan las condiciones de frío extremo en la entidad.