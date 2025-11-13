Despliegan mil elementos para proteger compras en San Nicolás

Más de mil elementos de seguridad resguardarán zonas comerciales de San Nicolás durante el Buen Fin y las fiestas decembrinas

El alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo Martínez, puso en marcha un operativo de vigilancia en coordinación con Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones, esto con el objetivo de prevenir incidentes durante el “Buen Fin” 2025 y garantizar la seguridad de las familias nicolaítas.

Carrillo informó que más de mil elementos municipales, estatales y federales estarán desplegados en distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas comerciales, con el objetivo de brindar tranquilidad a los compradores.

“Cada año fortalecemos nuestros operativos. Ahora que arrancamos el Buen Fin, decidimos adelantarlo unos días para que se mantenga durante las fiestas de diciembre. Somos cerca de 600 policías, pero con el apoyo estatal y federal superamos los mil elementos”, explicó el edil.

Como parte de la estrategia, policías municipales repartieron volantes con recomendaciones para realizar compras seguras, como portar sólo el efectivo necesario, usar rutas concurridas y evitar fraudes en línea.

El alcalde recordó que San Nicolás tiene una alta población adulta mayor, sector más vulnerable a extorsiones y estafas digitales, por lo que exhortó a no compartir datos personales o bancarios ante anuncios sospechosos.

El operativo se mantendrá activo durante todo el mes, y en caso de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse al 81-8158-1330.