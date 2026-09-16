Despliega Protección Civil estatal operativo por festejos patrios

El dispositivo contempla el despliegue de alrededor de 100 elementos de distintas corporaciones, quienes estarán distribuidos estratégicamente en la Macroplaza

Con motivo de la celebración del Grito de Independencia, Protección Civil de Nuevo León implementó este martes un operativo preventivo y de seguridad en la Explanada de los Héroes, en el Centro de Monterrey, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los miles de asistentes que se darán cita en los festejos patrios.

De acuerdo con la dependencia estatal, el dispositivo contempla el despliegue de alrededor de 100 elementos de distintas corporaciones de auxilio y rescate, quienes estarán distribuidos estratégicamente en la zona desde las 15:30 horas para atender cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse durante el evento.

Como parte de las acciones de respuesta y coordinación, se instalará un Centro de Mando y se contará con unidades de emergencia para brindar atención inmediata en caso de incidentes. En el operativo participan elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, CRUM, Cruz Roja, Bomberos Nuevo León, Bomberos Guadalupe, Bomberos HG y Bomberos Trayecto, entre otras corporaciones.

Las autoridades informaron además que se implementarán cierres viales a partir de las 16:00 horas de este 15 de septiembre y hasta la 01:00 horas del 16 de septiembre, en el perímetro comprendido entre las calles Washington y Juan Ignacio Ramón, así como de Escobedo a Zuazua, por lo que exhortaron a la ciudadanía a anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas.

Protección Civil recomendó a quienes asistan a la ceremonia del Grito de Independencia llegar con anticipación, identificar las rutas de evacuación y salidas de emergencia, mantener bajo supervisión a menores de edad y adultos mayores, así como utilizar ropa y calzado cómodos. También pidió mantenerse hidratados y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades y del personal operativo.

Finalmente, la dependencia estatal hizo un llamado a la población a disfrutar de las fiestas patrias de manera responsable y segura, recordando que ante cualquier emergencia se debe solicitar apoyo a través del número 911.

Recomendaciones para disfrutar con seguridad el Grito de Independencia

* Llega con anticipación

* Identifica las rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de reunión al llegar.

* Mantén siempre bajo supervisión a niñas, niños y adultos mayores.

* Utiliza ropa y calzado cómodos y lleva únicamente lo necesario para evitar extravíos.

* Mantente hidratado y considera las condiciones meteorológicas

* Respeta los cierres viales, señalización y las indicaciones del personal operativo.

* En caso de emergencia, llama al 911.